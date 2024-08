Porto é a nova benemérita do CSP-MG

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) conquistou a adesão da Porto, um dos maiores grupos seguradores do país. A companhia passa a compor o quadro de mantenedoras da entidade, em um total de 41 empresas.

“A Porto acredita que, ao apoiar instituições como o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais, está contribuindo para o fortalecimento do segmento e a disseminação de conhecimento que beneficia todos os envolvidos, além de fazer parte da estratégia de fortalecimento da marca no Estado de Minas Gerais. Esse patrocínio reforça nossa missão de fomentar a educação e a inovação no setor de seguros, auxiliados sempre por nossos principais parceiros, os corretores. Somos, de fato, uma seguradora focada em vida com muitas ações, novos produtos e um desenvolvimento perene de novidades para o segmento”, afirma Bruno Leão, gerente da Sucursal de Minas Gerais da Porto.

O diretor Comercial da região Minas Gerais e Centro-Oeste da Porto, Wesley Andrade, manifesta a satisfação da seguradora com a parceria. “Estamos extremamente honrados em patrocinar o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais. Essa união reflete nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento do setor de seguros e com a promoção de práticas inovadoras e sustentáveis e, também, chancela nosso compromisso de ser a seguradora dos mineiros. Minas Gerais é um estado estratégico para a Porto e essa parceria confirma o quanto queremos crescer juntos, tendo sempre nossos amigos corretores ao nosso lado em todas as iniciativas”, pontua.

João Paulo Moreira de Mello, presidente do CSP-MG, comenta a adesão da companhia. “É uma grande satisfação para o Clube ter a Porto como benemérita. É uma seguradora referência no mercado para os corretores, o que aumenta nossa responsabilidade e, ao mesmo, nos faz sentir recompensados com a confiança de uma empresa com tanta representatividade no mercado”.