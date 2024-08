Icatu lança assistente IA para ajudar corretor de seguros

EXCLUSIVO – A tecnologia é ferramenta constante na Icatu Seguros. Há alguns anos a companhia vem investindo para criar uma cultura de inovação que envolva toda empresa. Agora, a companhia anuncia o lançamento da A.V.I. (Assistente Virtual da Icatu) que vai ajudar o corretor de seguros a fazer a gestão de carteira, além de apoiar nas vendas do segmento de vida individual.

Mais uma funcionalidade e inovação da Casa do Corretor, portal da companhia dedicado aos profissionais, a tecnologia foi desenvolvida por meio de avançados modelos de automação e Inteligência Artificial (IA).

Segundo Alexandre Vilardi, vice-presidente corporativo da Icatu, e Eduardo Vieira, superintendente de soluções digitais da Icatu, a nova ferramenta foi criada para transformar a experiência dos corretores de seguros, tornando suas tarefas diárias mais eficientes e acessíveis.

Alexandre Vilardi, vice-presidente corporativo da Icatu

De acordo com eles, o uso da assistente permitirá enviar dados como sexo biológico, idade e valor de cobertura desejada e realizar cotações em cerca de 40 segundos – uma otimização de aproximadamente 85% do tempo médio de uma cotação, que é de cerca de 5 minutos.

A combinação de tecnologias avançadas de automação, APIs proprietárias da Icatu e algoritmos de IA integrados ao WhatsApp Business permite que a assistente ofereça respostas automáticas e personalizadas a perguntas diversas feitas por escrito, comando de voz ou por meio do envio de imagens e arquivos. A aplicação da IA no assistente proporciona benefícios como maior agilidade, precisão e satisfação no atendimento ao cliente.

Eduardo explica que a A.V.I vai ajudar a simplificar as tarefas dos corretores em diversos cenários, como durante o transporte ou eventos sociais, aumentando a mobilidade e facilitando o uso da tecnologia para melhorar a eficiência.

O executivo destaca ainda que se o corretor poderá fazer uma simulação, consultar sobre a comissão dele ou mesmo obter informação sobre os clientes que estão com algum pagamento em aberto. Ele lembra que a Casa do Corretor é uma ferramenta robusta e a A.V.I chega para agregar valor acrescentando agilidade e mobilidade para o dia a dia do corretor de seguros.

Entre as funcionalidades principais da A.V.I estão simulações de cotações, acesso a comissões, administrar listas de clientes e resposta a consultas. Isso inclui cenários práticos como criação de mensagens para clientes, gerenciamento de detalhes de apólices e tratamento de processos de reivindicações.

“A fazer uso do WhatsApp para interações e gerenciamento de tarefas, com respostas e suporte em tempo real, a A.V.I vai ajudar a aumentar a eficiência operacional e sustentabilidade dos corretores”, aposta Alexandre Vilares.

Alexandre acrescenta que a A.V.I é uma extensão da “Casa do Corretor“, com um desenvolvimento contínuo e adição de novas funcionalidades. Para isso, ele diz que a companhia está focada em ouvir o feedback dos corretores para fazer melhorias contínuas na ferramenta.

Por isso, Eduardo garante que a nova ferramenta tem escalabilidade e robustez para suportar uso simultâneo. “Contamos com uma infraestrutura projetada para suportar um grande número de usuários que estejam na plataforma ao mesmo tempo”, finaliza.