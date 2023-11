Icatu cresce 71% no Vida Individual, segundo dados da Susep

A Icatu registrou crescimento de 71% nas vendas de Seguro de Vida Individual, de acordo com os dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Esse aumento supera a evolução média da categoria no mercado, que foi de 18,5%. Os números contemplam o resultado das ofertas realizadas por corretores e parceiros, refletindo o êxito estratégico do perfil multicanal adotado pela companhia.

Este crescimento é fruto da eficácia estratégica da Icatu e seus canais de distribuição. Os corretores e parceiros que atuam conosco reconhecem que temos produtos ideais para cada perfil de cliente, em todos os seus momentos de vida, e são eles os principais vetores de transformação para levar a proteção financeira para os brasileiros. Por essa razão, temos investido também em treinamentos para constante evolução da venda consultiva. Essa abordagem não apenas identifica as necessidades do cliente, mas cria uma experiência personalizada que impulsiona o crescimento das vendas de forma significativa. Mas o potencial ainda é grande: hoje, apenas 17% da população tem alguma cobertura de seguro de vida e, segundo a Fenaprevi, cerca de 64% dos brasileiros não sabem apontar os benefícios do produto” Luciana Bastos, diretora de Produtos de Vida

O crescimento reflete uma série de investimentos da Icatu na relação com seus mais de 9 mil corretores parceiros. Entre as iniciativas recentes está o lançamento de novas coberturas em seus produtos, criação de um relatório de gestão de produtividade, melhorias na cobrança com a disponibilização do PIX e do registro online de boletos. Disponíveis na Casa do Corretor, as atualizações fazem parte de um robusto pacote de investimentos em tecnologia e inovação. “Só em 2023, estamos alocando mais de R$ 400 milhões em iniciativas de tecnologia, inovação e transformação digital com o intuito de buscar incessantemente a melhoria contínua dos nossos produtos e processos. Nosso objetivo maior é gerar uma melhor experiência para nossos corretores e parceiros”, explica Luciana.

Outro destaque da jornada de inovação da Icatu na categoria é o produto Horizonte, com contratação feita totalmente online, com assinatura eletrônica, análise inteligente da proposta e cobrança online e imediata. Além das coberturas tradicionais, ele conta com prêmio nivelado para formação de reserva e possibilidade de resgate, e é o único a permitir a quitação antecipada de algumas de suas coberturas adicionais junto à cobertura básica. Recentemente, a Icatu ampliou o rol de proteção na cobertura de doenças graves, como mais uma iniciativa de evoluir seus produtos individuais.

“Toda ação de melhoria feita nos produtos individuais gera direta ou indiretamente efeito positivo nos produtos e nas jornadas de todos os segurados da Icatu. O Horizonte é um produto diferenciado, onde todas as coberturas básicas e adicionais contribuem para o valor de resgate do cliente. A possibilidade de quitação antecipada do produto viabiliza coberturas vitalícias ao cliente por meio do pagamento de prêmios por apenas 10 ou 20 anos”, acrescenta a executiva.

K.L.