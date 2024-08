Grupo Exalt apresenta novas corretoras associadas

Seguindo o plano de expansão, o Grupo Exalt apresenta sete novas corretoras em sua rede de associadas. Com objetivo de aumentar sua representatividade e oferecer uma cesta de serviços cada vez mais robusta, a empresa conta com um time de especialistas para fornecer capacitação, suporte administrativo, gestão de recursos humanos e uma análise de riscos com foco no aprimoramento de toda a operação.

As novas corretoras associadas são: A2C Brasil Corretora de Seguros (Indaiatuba-SP); Estância Barra Bonita Corretora de Seguros (Barra Bonita-SP); Faleiros & Alves Corretora de Seguros (Leme-SP); GML Corretora de Seguros (Itapeúna-SP); Nova Elo Forte Corretora de Seguros (Paulínia-SP); Poli & Chiqueto Corretora de Seguros (Louveira-SP); e WSZ TTE Corretora de Seguros (Taubaté-SP).

Para acelerar a ampliação dos negócios, o Grupo Exalt investiu em tecnologia e no desenvolvimento de ferramentas para que as corretoras associadas tivessem maior disponibilidade para focar sua atuação na venda de seguros e atendimento ao cliente.

“As corretoras que fazem parte do Grupo se beneficiam da gestão centralizada junto às companhias de seguros, tanto em condições de comercialização, quanto no suporte ao atendimento comercial. Nossa equipe efetua o acompanhamento constante das métricas e resultados que criam um ambiente favorável ao desenvolvimento dessas empresas”, explicou Maurício Ramos, diretor executivo do Grupo Exalt.

As corretoras associadas possuem soluções voltadas para gestão de pessoas, gestão administrativa, estratégias compartilhadas de marketing, consultoria em riscos, células de backoffice, reuniões de acompanhamento, encontros para trocas de experiências, ouvidoria comercial, sistemas multicálculo e com o cronograma da UniExalt, um centro de qualificação voltado para gestores e colaboradores.

“Sabemos que o conhecimento é essencial em todos os aspectos. Com a UniExalt, mantemos uma rotina de treinamentos de capacitação dando prioridade a qualificação profissional de todos os envolvidos. Não somente os líderes, mas todo o time das corretoras pode se qualificar através dos benefícios da educação continuada, criando um ambiente de cooperação e conhecimento compartilhado”, concluiu Maurício Ramos.