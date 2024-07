Grupo Exalt anuncia mudança de liderança

O Grupo Exalt anuncia a saída de Christian Menezes e a chegada de Maurício Ramos como novo diretor. Com mais de 30 anos de experiência nas áreas comercial e técnica, atuando no relacionamento com corretores de diversos segmentos e regiões, possui estreito relacionamento com o mercado segurador.

Christian Menezes, que está no Grupo Exalt há 2 anos, vai permanecer na empresa até o dia 31 de julho, para conduzir o processo de transição. Dentre outros, o executivo liderou a implantação das ferramentas digitais, o plano de expansão e a reestruturação das soluções ofertadas pelo grupo, com ênfase em um moderno programa de capacitação e desenvolvimento de corretores.

“Sou muito grato pelo período que estive à frente do Grupo Exalt, me sinto muito honrado por ter desfrutado da confiança e do apoio de cada um dos nossos corretores, nessa jornada próspera e evolutiva”.

Maurício Ramos é graduado em Administração de Empresas e possui MBA em Gestão Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas. Com passagens pela Itaú Seguros, Allianz Seguros, Swiss Re e It’s Seg, o profissional traz em sua bagagem a especialização em gestão de negócios, indicadores de desempenho e orçamento, liderança de equipes funcionais e multiculturais, em todo o Brasil.

“Estou muito feliz com a oportunidade de liderar o Grupo Exalt e dar continuidade a missão de fortalecer a marca no mercado, ampliar nosso posicionamento e contribuir para um novo momento, com soluções focadas em inovação e sustentabilidade”, concluiu Maurício Ramos.