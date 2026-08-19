BS2 amplia seguros oferecidos na rede Automob

A BS2 Seguros e a Automob ampliaram a parceria para oferta de seguros e serviços de proteção automotiva nas concessionárias do grupo. As empresas, que já atuavam em conjunto, passam a incluir novas soluções no portfólio oferecido aos clientes.

Entre os produtos estão garantia estendida para veículos novos e garantia mecânica para seminovos. A parceria também contempla seguro de Pneus e Rodas, Proteção Garantida de Ativos (GAP) e cobertura de Partes e Conteúdo.

As empresas informam ainda que trabalham no desenvolvimento de soluções voltadas a veículos híbridos e elétricos, acompanhando o aumento da presença desses modelos no mercado brasileiro.

Para Adriano Romano, CEO da BS2 Seguros, a ampliação da parceria permite aumentar a oferta de produtos dentro da rede. “Estamos muito satisfeitos com a evolução dessa parceria. Poder levar um portfólio de seguros personalizado para o maior grupo de concessionárias do país é motivo de orgulho para nós e reforça o compromisso da BS2 Seguros em construir, junto com cada parceiro, soluções sob medida para o seu negócio”, afirma Romano.

Segundo Felipe Sale, Head de F&I da Automob, a estratégia também busca integrar os seguros ao atendimento realizado pela própria rede de concessionárias.

“Em caso de sinistro, o cliente retorna à própria rede para realizar reparos, substituir peças, adquirir novos componentes ou executar serviços relacionados às coberturas contratadas”, afirma o executivo. “Isso fortalece o relacionamento, aumenta a fidelização e impulsiona a rentabilidade da operação”.

Sale também relaciona a parceria à integração entre venda, proteção, assistência e pós-venda. “A parceria com a BS2 Seguros muda a experiência do nosso cliente e aumenta a nossa capacidade de oferecer ao consumidor uma experiência completa de proteção, segurança e relacionamento durante toda a jornada de uso do veículo”, afirma o executivo.

Além das garantias para veículos novos e seminovos, o portfólio inclui seguro de Pneus e Rodas e Proteção Garantida de Ativos (GAP).

Já a cobertura de Partes e Conteúdo contempla situações de roubo ou furto de componentes como faróis, lanternas, retrovisores, espelhos e acessórios adquiridos na concessionária, além de outros itens externos. O produto também inclui cobertura para perda ou roubo da chave do veículo. “Com a crescente tecnologia embarcada nos automóveis modernos, a chave é um dos itens de reposição mais caros do mercado”, conta Romano.