EXCLUSIVO – O ano de 2023 foi especial para o seguro garantia, com um volume recorde de prêmios de R$ 4,3 bilhões, que equivale ao crescimento de 24% em relação ao ano anterior. A demanda pelos produtos desta carteira, que envolvem coberturas específicas para processos judiciais, contratos, licitações e adiantamento de pagamentos, só aumenta, impulsionada também pelos investimentos em infraestrutura, o Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) e a neoindustrialização.

As contratações de seguro garantia judicial, por exemplo, crescem mais de 20% ao ano desde 2021. Isso acontece por ele ser uma alternativa eficiente e mais barata do que as fianças bancárias. Esta alternativa de caução é mais atraente para as empresas pois não mobiliza o seu capital, ao contrário das exigências bancárias. O seguro garantia atende diferentes tipos de negócios, em vários segmentos econômicos.

Operar neste setor já foi mais complicado, mas agora, com o advento da transformação digital, é possível utilizar ferramentas que agilizam a atuação dos corretores de seguros e facilitam a criação de novos produtos por parte das seguradoras e a sua distribuição.

Isso só é possível com a aplicação de tecnologia para o desenvolvimento de novos produtos que tragam facilidades para os atores do mercado, como a Plataforma Digital de Novos Negócios para Seguro Garantia, que foi formulada pela Ebix, que traz inteligência para a análise de crédito do tomador.

Thaisa Braguim

A solução oferece, para as seguradoras, inteligência de subscrição de riscos; cadastro de governança e regras de negócios, com análise de crédito; e, ainda, permite hierarquizar diferentes grupos econômicos, para atender diversos tipos de empresas e clientes. A seguradora pode dar robustez aos seus canais de vendas, oferecendo produtos que saem direto do seu sistema legado de back office para os distribuidores.

Para os corretores de seguros, a plataforma facilita a cotação e a emissão online de novos negócios, 100% digital. “O corretor pode fazer negócios com uma das 15 seguradoras que já estão integradas e disponíveis na solução, comparando e escolhendo o melhor produto para o seu cliente”, afirma Thaisa Braguim, Vice-Presidente Comercial da Ebix.

A solução da Ebix é uma plataforma robusta e muito sofisticada, porque foi projetada com foco em configurabilidade e parametrização. “Ela permite a criação de novos produtos pelas seguradoras em tempo recorde, com inteligência de ponta a ponta, possibilitando a oferta de forma rápida e a cotação em poucos minutos. Para as corretoras, a solução integra as melhores companhias do mercado. Por isso, ela é um facilitador deste processo e um acelerador de negócios, com resultados mensuráveis em pouquíssimo prazo”, enfatiza Emellyn Argenton, Head de Seguro Garantia da Ebix.

Emellyn Argenton

A tecnologia de Exchanges – plataformas especializadas na troca de informações entre players de mercado – está no DNA da Ebix, e ao mesmo tempo agrega conhecimento de negócio por ser uma empresa formada por profissionais do mercado de seguros. A empresa está em contato frequente com as seguradoras do mercado, conectadas ou não ao hub por API’s. “A Plataforma foi construída pensando em todas as necessidades dos clientes. Algumas corretoras oferecem o acesso direto à plataforma Ebix aos seus clientes finais, por isso ela precisa ser simples, rápida e de fácil entendimento”, explica Emellyn.

A solução da Ebix não é apenas uma plataforma de vendas. Ela possui todo um fluxo de gestão, de processos, de acompanhamento, que contribuem para aumentar os negócios de seus clientes.

Kelly Lubiato