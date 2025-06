Tokio Marine: liberdade para escolher onde morar

EXCLUSIVO – A expansão do mercado imobiliário e as mudanças no comportamento dos consumidores contribuíram para um avanço significativo do seguro de fiança locatícia. Este movimento fez com que a Tokio Marine investisse fortemente em soluções que tornam o seguro mais acessível, eficiente e atrativo para inquilinos, proprietários, imobiliárias e corretores.

Um dos pilares da evolução da carteira na seguradora é o investimento em tecnologia. “A gente vem investindo bastante na parte de inovação, de melhorias do produto, porque ele é muito sensível às necessidades de mercado”, avalia Magda Truvilhano, superintendente da Tokio Marine. A empresa desenvolveu um sistema de integração via API e Web Service que permite maior agilidade para os corretores e imobiliárias, facilitando a cotação e emissão do seguro em tempo real.

Essa automação também melhora a análise de risco do cliente, reduzindo o tempo de resposta e tornando o processo mais eficiente. “Fazemos uma análise de crédito para dar retorno praticamente em real time, online, para o corretor e o cliente”, explica.

A Tokio também buscou se diferenciar com coberturas exclusivas. “Nós somos a primeira seguradora a cobrir, na cobertura de danos ao imóvel, uma garantia de desaparecimento de bens”, conta Magda. A seguradora foi pioneira nessa cobertura, o que aumenta a proteção ao proprietário do imóvel.

O seguro fiança também cobre encargos como condomínio, IPTU, contas de consumo, multas contratuais, pintura e danos ao imóvel — coberturas acessórias que podem ser contratadas conforme a necessidade de cada cliente.

Custo mais competitivo com análise personalizada

Uma antiga queixa dos consumidores em relação ao seguro fiança era o custo elevado para o inquilino. Mas isso tem mudado graças à personalização da análise de risco. “O investimento que a gente vem fazendo nessas análises, podendo apurar um pouco mais de detalhes do perfil, faz com que você tenha uma cotação muito mais customizada do perfil individual de cada um”, destaca Magda. Isso tem possibilitado a oferta de preços mais justos e aderentes ao perfil do consumidor.

Os números comprovam o sucesso da estratégia. Em 2024, a carteira de seguro fiança locatícia da Tokio cresceu 52%. Até abril de 2025, ele já acumula um crescimento de 38%, mesmo sobre uma base elevada. “É crescimento em cima de crescimento”, enfatiza Magda, demonstrando otimismo com o desempenho contínuo do produto. A seguradora já alcançou 14% de market share, ocupando o terceiro lugar no ranking da Susep, em um mercado ainda concentrado entre poucas seguradoras.

Esse crescimento está diretamente ligado à expansão do mercado imobiliário e às transformações no modo de viver da população. “Tem crescido muito o número de pessoas interessadas em morar de aluguel”, pontua Magda. Dados do IBGE mostram que a proporção de domicílios alugados subiu de 18% em 2010 para 22,2% em 2022, o que representa cerca de 6 milhões de imóveis a mais nessa condição.

Além disso, o comportamento dos consumidores está mudando. Cada vez mais pessoas buscam mobilidade, flexibilidade e independência. “As pessoas têm saído para ganhar mais qualidade de vida, liberdade e flexibilidade”, esclarece a executiva. A busca por imóveis próximos ao trabalho, familiares ou em regiões com melhor qualidade de vida impulsiona o aluguel como escolha, não apenas como necessidade.

Apesar da digitalização, o corretor continua sendo uma peça central na intermediação do seguro. “O corretor vai ser sempre o intermediário entre o produto e o cliente final”, ressalta Magda. Ele é responsável por harmonizar os interesses do proprietário, do inquilino, da imobiliária e da seguradora, um desafio complexo que exige conhecimento técnico e habilidade de negociação.

Com uma base sólida e um ambiente favorável ao crescimento, a expectativa da Tokio Marine é seguir expandindo fortemente. A empresa acredita que o seguro fiança locatícia ainda tem muito a conquistar, tanto em termos de market share quanto em penetração no mercado. “O seguro é uma escolha cada vez mais frequente dos proprietários porque ele é essa garantia forte”, resume Magda.

*Matéria originalmente publicada na Revista Apólice #308