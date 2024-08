AXA no Brasil mobiliza colaboradores para a semana do voluntário

Em comemoração ao Dia do Voluntário, comemorado em 28 de agosto, a AXA no Brasil terá a semana do voluntário e vai desenvolver uma série de ações solidárias que visam engajar seus colaboradores em atividades de reforço ao compromisso da companhia com a responsabilidade social.

Durante a última semana de agosto, três iniciativas distintas serão realizadas:

Nos dias 27 e 29, uma representante da Casa José Coltro estará presente no escritório da AXA, orientando os colaboradores sobre como se cadastrar para a doação automática de Nota Fiscal Paulista. A ação busca facilitar e incentivar a doação contínua de recursos para a instituição, que realiza um importante trabalho social;

No dia 28 de agosto, acontecerá a Mini AXA Week for Good, um dia repleto de atividades de voluntariado na Casa José Coltro. As ações incluem atividades com as crianças e conversas com jovens sobre mercado de trabalho e profissões, além de apoio na cozinha da instituição. As atividades serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde, contando com a participação de voluntários em diversas frentes;

A terceira iniciativa é a Campanha Doa AXA. Entre os dias 26 e 30 de agosto, os colaboradores do Rio de Janeiro e de São Paulo interessados em participar devem se inscrever previamente na campanha de doação de sangue e, no dia 30, uma van os levará para o Posto de Coleta.

“A responsabilidade social é parte fundamental da cultura corporativa da AXA. Acreditamos que ao oferecer oportunidades para nossos colaboradores se envolverem em ações como essas, estamos contribuindo para o bem-estar da comunidade e fortalecendo o senso de propósito e união dentro da empresa. Cada pequena ação pode ter um grande impacto!”, afirma Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ESG da AXA no Brasil.