Bradesco Seguros muda para crescer no segmento de saúde

O Grupo Bradesco Seguros anuncia mudanças internas na estrutura de liderança, visando adequar-se às necessidades do mercado e objetivando buscar uma evolução ainda maior no segmento de saúde suplementar no país.

Para promover essa evolução, a empresa está privilegiando os talentos internos e aproveitando toda a experiência dos executivos do grupo. A seguir, relacionamos as mudanças realizadas:

Manoel Peres, atual presidente da Bradesco Saúde, passa a fazer parte do conselho de administração do Grupo Bradesco Saúde, aportando décadas de experiência no setor nessa nova e importante função.

Carlos Marinelli, executivo que atualmente lidera a Atlântica Hospitais, assume a presidência da Bradesco Saúde, empresa em que também já atuava como Diretor Executivo, agregando toda a experiência no setor nessa nova função, destacando-se o fato de já ter sido CEO por 7 anos de uma das principais empresas do setor: Grupo Fleury.

Rodrigo Bacellar, atual diretor presidente da Odontoprev, passa a ser o Head da Atlântica Hospitais, função na qual contribuirá com sua ampla experiência de mais de uma década como presidente de empresas que atuam no ecossistema de Saúde, como Orizon e Odontoprev, visando buscar novos e relevantes ativos e parcerias com hospitais.

Elsen Carvalho, atual Diretor Comercial da Odontoprev onde está desde 2017, foi eleito diretor presidente da Odontoprev pelo Conselho de Administração da Companhia.

Ivan Gontijo, presidente do Grupo Segurador, afirma: “Essas mudanças reforçam nosso compromisso em participar de forma cada vez mais significativa do setor de Saúde no país, pois estamos posicionando líderes com reconhecida experiência e talento em funções nas quais possuem plena capacidade para promover a evolução dos negócios do Grupo”.

Luiz Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, ressalta que: “Temos a convicção de que as mudanças que promovemos nas empresas do Grupo, que atuam no setor de saúde, criam os alicerces necessários para nos tornarmos ainda mais relevantes nesse segmento que tanto valorizamos na Organização Bradesco e que é tão importante para a sociedade brasileira.”