Avaliação de motoristas reduz despesas com seguros de cargas

Instituída em 2023, a Lei 14.599/2023 trouxe mudanças significativas para o setor de transporte rodoviário de cargas (TRC), ao exigir a contratação de seguros contra acidentes e roubo de cargas por parte dos proprietários das mercadorias.

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), essa nova legislação contribuiu para um aumento de 59% nos custos com seguros de cargas. Ao mesmo tempo, a procura por Seguro de Responsabilidade Civil de Desvio de Carga superou a marca de R$ 1 bilhão em 2023, de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Nesse contexto, cresce a importância da gestão de risco no TRC e uma das ferramentas que contribuem para isso é a análise do perfil dos motoristas de caminhões.

Os riscos no transporte rodoviário de cargas incluem acidentes, roubos e danos a produtos. A análise do comportamento e do histórico dos motoristas visa prever e reduzir a ocorrência de sinistros e, consequentemente, os custos de seguros.

Uma plataforma de análise de perfil dos motoristas auxilia embarcadores, transportadoras e seguradoras na escolha dos profissionais mais qualificados. Esse processo inclui desde a validação de documentos em órgãos oficiais e verificação de selfies até o monitoramento contínuo do histórico de viagens e ocorrências envolvendo cada profissional, mantendo as informações atualizadas a cada novo embarque.

Para fornecer uma avaliação precisa do perfil de milhões de motoristas que atuam no Brasil, deve-se levar em conta uma série de critérios, como: experiência do profissional com cada tipo de carga e em cada região do país; consultas a bases de dados criminais e análise de envolvimentos em acidentes ou roubos de carga.

As informações são coletadas de diversas fontes, como Tribunais de Justiça, Detrans, Senatran, Correios e por meio do sistema MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais).

A partir dessas informações, é definido o perfil de cada motorista. Sua experiência profissional, seu histórico de viagens, o tempo de cadastro e outros dados funcionam como um score, uma nota para classificação do risco ou de recomendação de contração para cada tipo de operação.

Centenas de empresas que recorrem à análise de perfil dos motoristas têm reduzido os riscos em suas operações de transportes e, com isso, os custos com seguros de cargas. Uma empresa do setor alimentício, por exemplo, reduziu em 80% os casos de roubo de carga ao implementar esse sistema.

Já um grande embarcador de grãos conseguiu melhores condições em seu seguro de carga ao apresentar um relatório de neutralização de risco e de redução no roubo de carga em suas operações.

É importante garantir também que a análise do perfil dos motoristas seja feita em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As informações pessoais dos motoristas não são acessadas pelas empresas. Os contratantes podem apenas verificar se cada profissional está apto a transportar determinadas cargas nas condições informadas.

No caso de nossa plataforma, o Telerisco, onde temos uma base de 1 milhão de motoristas cadastrados e recebemos cerca de 500 mil consultas por mês, a média de riscos detectados antes da contratação de profissionais fica entre 15% e 25%. E vale lembrar: quanto mais alto o valor agregado da carga transportada, mais importante é a gestão de risco dos profissionais contratados.

Ao implementar a análise de perfil dos motoristas, embarcadores, transportadoras e seguradoras podem alcançar um nível superior de segurança e eficiência em suas operações, contribuindo para um setor de transporte mais seguro e financeiramente sustentável.

Felipe Dick é presidente do Telerisco, plataforma de análise de perfil de motoristas, e da Roadcard, líder no mercado de pagamentos no TRC.