No período de março a maio de 2024, a NDD, empresa brasileira de tecnologia com presença em 42 países e com forte atuação nos setores de transporte, logística e fiscal, já registrou R$ 3,2 bilhões em movimentação de cargas asseguradas no Brasil através de uma tecnologia da empresa com a compensação de CO 2 das operações logísticas no país.

Segundo Thiago Marques, head de Insurtech Innovation na NDD, a tecnologia está disponível para o mercado há apenas três meses. “Além disso, introduzimos um processo fundamental de sustentabilidade ambiental de práticas ESG, assim como a compensação de CO 2 durante o seguro do transporte de cargas, fator indispensável. Desta forma, cada cliente passa a ter a sua ‘caixa postal verde’.”

Hoje, o mercado de transporte de cargas movimenta a média anual de R$ 401 bilhões (equivalente a 6,8% do PIB), segundo dados da CNT. O processo de averbação eletrônica do seguro de transporte de cargas é obrigatório para todos os tipos de transportes realizados no território nacional, conforme determinação legais, entre elas, a portaria 247 da Susep (Superintendência de Seguros Privados). Já a introdução da caixa postal verde, que permite a compensação de CO 2 do seguro do transporte de cargas, é uma iniciativa inédita e pioneira no Brasil estabelecida pela NDD para o setor logístico.

O CEO da V.Tech Group Seguros, Reginaldo Marret destaca que, há muitos anos, o mercado de averbação necessitava de avanços, pois contava com uma ou duas opções de tecnologias que não trouxeram avanços para o setor na última década. “Posso dizer que a solução NDD Averba traz diversas funcionalidades inéditas, sendo a primeira plataforma de averbação eletrônica do mercado que compreende todos os ramos de transporte e faturamento de forma integrada, além de realizar de forma simples e prática a gestão de todas as apólices em um único sistema, com relatórios e dashboards em tempo real.

“Destaco também que é a primeira solução que permite compensação das emissões de carbono do transporte e vamos transmitir esse conceito para transportadores e operadores logísticos que estão em busca de projetos para compensar o impacto ambiental de suas operações”, finaliza, ressaltando o sistema de averbação verde.