Aumenta a participação em leilões automotivos

A confiança do brasileiro no mercado de leilões online de automóveis é cada vez maior. Um balanço realizado pela Copart, referência na organização de leilões extrajudiciais de veículos, revelou um aumento significativo na participação nos certames, com um crescimento de 46% no primeiro semestre de 2024.

Fatores diversos explicam a preferência crescente do público. Um deles é o preço mais acessível. Com grandes oportunidades encontradas apenas nos leilões, é possível adquirir um automóvel com até 50% de desconto em relação ao valor da tabela Fipe. Além disso, a facilidade e segurança para arrematar um veículo de forma remota e descomplicada são aspectos que também atraem os interessados.

Recentemente a Copart firmou parcerias que permitem o financiamento e a contratação de um seguro para o automóvel direto na plataforma. Para completar as práticas que garantem uma boa compra, a empresa incentiva os interessados a visitarem os pátios da Copart presentes em diversas regiões do país.

“A Copart está presente no Brasil há 12 anos, período em que construiu uma sólida relação de confiança com os consumidores brasileiros. Cada vez mais, os motoristas buscam compreender o mercado e aproveitar as melhores oportunidades, o que se reflete diretamente no aumento das participações nos certames online”, afirma Adiel Avelar, presidente da Copart.

Top 10 mais vendidos do 1º semestre de 2024

Durante o primeiro semestre de 2024, os modelos populares dominaram as vendas nos leilões organizados pela Copart, com um ticket médio de 26.827,49 reais. A lista dos 10 automóveis mais vendidos na primeira metade do ano é formada por:

1 – Fiat Mobi

2 – Ford KA

3 -Toyota Corolla

4 – Chevrolet Classic

5 – Renault Kwid

6 – Chevrolet Onix

7 – Hyundai HB20

8 – Volkswagen

9 – Gol

10 – Fiat Argo



Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.