Festival de Teatro Seguros Unimed amplia circuito

O teatro brasileiro ganhará novo impulso com a abertura da 3ª edição do Festival de Teatro Seguros Unimed, que terá início no próximo mês de agosto, e se estenderá até outubro de 2026. A iniciativa consolida-se no calendário cultural do país e adota um caráter de expansão interestadual inédito em sua trajetória.

Neste ano, o circuito cultural promoverá mais de 100 apresentações. A principal novidade no roteiro é a ampliação, que expandirá suas atividades por 28 cidades brasileiras, distribuídas entre três estados da região Sudeste. Além de cobrir dezenas de polos no interior e na capital de São Paulo, o evento desembarca no Espírito Santo e em Minas Gerais, incluindo as capitais.

O Festival de Teatro Seguros Unimed começa em São Paulo, com o espetáculo Querida Mamãe (28 e 30 de agosto), com Nívea Maria e Regiane Alves, e explora as complexidades e os conflitos geracionais da relação entre mãe e filha. Em Campinas, O Musical dos Musicais (29 e 30 de agosto), um tributo aos maiores sucessos do teatro mundial, reúne mais de 60 artistas, que encenam trechos de clássicos como Chicago, Wicked, Mamma Mia, Les Misérables e Hamilton.

Antes do Ano que Vem (28 e 29 de agosto), comédia estrelada por Mariana Xavier, e que aborda temas profundos como saúde mental, solidão e autocuidado usando o humor e o acolhimento, é apresentado em Franca. Marília recebe Clô Para Sempre (28 e 29 de agosto), estrelado pelo ator Eduardo Martini, que interpreta Clodovil Hernandes em um relato íntimo do estilista, abordando sua infância solitária, a moda, a televisão, sua carreira política e seus amores.

E fechando o primeiro fim de semana, Salto recebe Um Dia Muito Especial (29 e 30 de agosto), com Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall, uma adaptação do clássico filme italiano de 1938 que aborda temas como preconceito, solidão e aceitação através de uma amizade extraordinária.

A superintendente de Marketing da Seguros Unimed, Renata Ucha, destaca o orgulho de manter o projeto em crescimento contínuo. “Chegar à nossa terceira edição consecutiva reforça o compromisso da Seguros Unimed com a democratização do acesso à cultura e o bem-estar das comunidades. Transformamos este festival em um pilar de conexão social estável, demonstrando que o investimento contínuo em arte contribui para desenvolver a realidade das regiões atendidas”, afirma a executiva.

O itinerário do festival foi planejado para apresentar grandes espetáculos, que geralmente ficam restritos às capitais. De acordo com Vicente Freitas, idealizador e diretor geral do projeto, o ganho de escala interestadual representa um amadurecimento técnico para a produção.

“A nossa expansão para três estados diferentes permite criar um intercâmbio de plateias e cumprir a missão de levar o teatro a palcos descentralizados, alcançando novos públicos”, detalha Freitas.

O circuito, que contou com o apoio de 24 Unimeds nas edições de 2024 e 2025, chega, em 2026, à marca de 28 apoios locais. Essa articulação coletiva materializa o interesse pela comunidade, traduzindo a união do Sistema Unimed em ações, e dá visibilidade às cooperativas que receberão as peças em suas cidades, além de conceder o direito a 10% da carga de ingressos para cada cooperativa.

A programação artística do 3º Festival de Teatro Seguros Unimed percorrerá as seguintes localidades:

São Paulo: Americana, Araraquara, Araras, Barretos, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Jundiaí, Limeira, Marília, Mogi-Mirim, Pederneiras, Piracicaba, Ribeirão Preto, Salto, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba.

Minas Gerais: Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba.

Espírito Santo: Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Vitória.

A programação oficial detalhada, com as peças adultas e infanto-juvenis, teatros locais e informações sobre a venda de ingressos será disponibilizada nos canais oficiais do evento e por meio da plataforma de ingressos do Festival de Teatro Seguros Unimed.