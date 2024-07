Leilão de carros novos resgatados no RS têm desconto de até 50%

A Copart, organizadora de leilões extrajudiciais de veículos, resgatou milhares de carros atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul e agora vai leiloar os itens. Entre as principais oportunidades, estão mais de 20 modelos 0km da marca de luxo alemã Audi, que vão poder ser arrematados com descontos que podem chegar a até 50% do valor de tabela. Os leilões acontecem a partir 9 de julho na plataforma da Copart.

Os motoristas interessados terão a oportunidade de arrematar um Q8 E-TRON SPB Performance Black Quattro 2023/2024, com tabela Fipe de R$ 603.081,00 reais e quatro modelos de Q5 SPB PHEV Performance Black 2.0 Tfsie S Tronic 2023/2024, com tabela Fipe de 462.269,00 reais.

Ainda entre os veículos disponíveis estão cinco modelos do Q5 SPB PHEV Performance 2.0 Tfsie S Tronic 2023/2024,com tabela Fipe R$ 428.902,00, além de mais três automóveis Q5 PHEV Performance Black 2.0 Tfsie S Tronic 2023/2024, com tabela Fipe de 429.448,00 reais.

Todos os automóveis 0km foram classificados como recuperáveis e estão alocados nos pátios da Copart em São Paulo (SP) e Curitiba (PR). Para facilitar a consulta dos motoristas interessados, foi preparada uma sessão exclusiva para os veículos resgatados no Rio Grande do Sul no site da Copart. Os consumidores podem visitar os pátios para conhecer os automóveis e os leilões acontecem online.

De acordo com o Presidente da Copart, Adiel Avelar, no primeiro momento, a Copart trabalhou na linha de frente da catástrofe na região sul para apoiar a população e as seguradoras. A companhia iniciou a segunda etapa da força-tarefa para disponibilizar todos os automóveis para o arremate dos motoristas.

“A volta dos carros para o mercado brasileiro é essencial para o mercado automotivo e de seguros. A venda de automóveis sinistrados permite que as seguradoras minimizem suas perdas, o que impacta diretamente o bolso do consumidor”, afirma o executivo.