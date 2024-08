Allianz Partners e Ford firmam parceria para assistência 24h

A Allianz Partners e a Ford Brasil anunciam nova parceria de assistência 24h para os clientes da marca. A atuação da Allianz Partners com a Ford irá contemplar uma gama completa de serviços essenciais para a assistência 24h, como reboque em caso de pane, pane seca, colisão, chaveiro, retorno à residência ou continuação da viagem, hospedagem, recuperação de veículo reparado, táxi e troca de pneu.

“Estamos muito animados com essa nova parceria e em poder proporcionar ainda mais tranquilidade aos clientes da Ford no Brasil. Ter um cliente como ela é mais uma maneira de demonstrarmos a nossa qualidade e a capacidade de unir inovação e tecnologia com o toque humano. Nossa expertise no mercado de montadoras ganha ainda mais força com a chegada dessa gigante do setor. Estamos muito felizes pela confiança depositada nessa parceria”, comenta Fabio Lucato, responsável pela área comercial.

Segundo Leandro Borsari, gerente de Experiência do Consumidor da Ford, a escolha de parceiros de confiança é fundamental para garantir a satisfação dos clientes em todos os pontos de contato com a marca.

“O consumidor está no centro de tudo o que fazemos. Além de um portfólio de veículos e serviços pós-vendas com alto padrão de qualidade, segurança e tecnologia, a escolha de parceiros-chave, como a Allianz Partners, faz parte da nossa proposta de oferecer uma experiência diferenciada para os clientes, com máxima comodidade, transparência e agilidade ao longo de toda a sua jornada com a marca”, afirma.

O contrato prevê atendimento para a frota de veículos da Ford e contará com uma equipe especializada e exclusiva da Allianz Partners para o atendimento.