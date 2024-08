A autorregulamentação é um conjunto de regras e práticas estabelecidas internamente por um setor para regular as suas próprias atividades de forma autónoma, sem a necessidade de intervenção direta do Estado. O assunto ganha relevância porque o setor de saúde no Brasil passa por um momento bastante complexo. Por isso, o Sindiplanos optou por promover o debate sobre o tema.

O país tem apresentado um rápido envelhecimento de sua população, aliado a um aumento da expectativa de vida, a diminuição das taxas de natalidade e a necessidade de incorporar novas tecnologias em procedimentos de saúde. Como se não bastasse, os gastos do governo nesse setor envolvem apenas 4% do Produto Interno Bruto (PIB), bem abaixo da média de 7,4% apresentada pelos 38 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Com base nesse cenário, no próximo dia 11 de setembro, a partir das 8h, será realizada a 3ª edição do Café de Negócios Sindiplanos, que terá como tema “A viabilidade da Autorregulamentação na Saúde Suplementar”. O evento é uma realização do Sindicato das Empresas de Comercialização e Distribuição de Planos de Saúde e Odontológicos do Estado de São Paulo.

Logo após a abertura, às 08h30, acontecerá a palestra “A Importância da Autorregulamentação”, que debaterá a relevância desse processo no setor de planos de saúde. O palestrante será Vinicius Simony Zwarg, advogado especialista em Direito Civil, Imobiliário, das Relações de Consumo, da Saúde, e Autorregulações e Regulações.

Segundo ele, a autorregulamentação pode trazer melhoria da imagem, redução de custos e melhor relacionamento com diversos órgãos, além de permitir novos entrantes, o que poderia gerar benefícios econômicos. “Apesar do grande potencial, o setor de saúde tem um aproveitamento muito baixo, pois apenas um quatro da população tem plano de saúde”.

“Porém, quando os problemas são enfrentados de maneira correta, a tendência é que apresente resultados palpáveis. Hoje, os bancos têm um relacionamento muito melhor com o mercado de consumo, por exemplo. Isso também é possível fazer no setor de saúde e em outros setores que eventualmente têm problemas que são históricos e que não foram resolvidos”, completou.

Por volta das 10h20 da manhã, começará o Painel de Discussão: Desafios e Experiências, que tratará sobre os benefícios e os desafios da autorregulamentação, com insights de experiências em outros setores. A mesa será formada por Marcos Novais, diretor-executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge).

O encontro é um considerado uma oportunidade única para entender e debater os benefícios que a autorregulamentação pode trazer. Para as operadoras de saúde, isso significaria maior estabilidade e previsibilidade no mercado, enquanto os corretores poderiam contar com regras mais claras e um ambiente de negócios mais seguro e eficiente.

“A autorregulamentação no setor de planos de saúde não é apenas desejável, é necessária. Ela permite que o próprio mercado estabeleça padrões de excelência e ética, elevando a confiança dos consumidores e a qualidade dos serviços. Promover essa discussão é garantir que o futuro da saúde no Brasil seja mais transparente, eficiente e justo para todos”, disse Rosa Antunes, diretora do SindiPlanos.

Vale lembrar que essa 3ª edição também é organizada pela Freela – empresa especializada na curadoria de eventos para o mercado de seguros – e este é o único encontro com foco comercial neste segmento, que visa contribuir para ampliar a relação entre corretoras e operadoras de saúde. Com vagas limitadas, os interessados em participar do evento podem fazer suas inscrições através do endereço https://sindiplanos.org.br/cafe-de-negocios-sindiplanos.

Serviço

Data: 11 de setembro, às 8h

Local: Auditório da Abramge

Endereço: rua Treze de Maio, 1540 – Bela Vista, São Paulo (SP)

Mais informações: (11) 93098-7510

Inscrições: https://sindiplanos.org.br/cafe-de-negocios-sindiplanos/