A seguradora Prudential do Brasil promoveu na última semana o Franchising Day 2024. O evento ocorre anualmente e reuniu a alta liderança da companhia e cerca de mil corretoras franqueadas para celebrar resultados, reconhecer boas práticas, capacitar profissionais e trocar experiências. Durante o encontro, que aconteceu em São Paulo, a Prudential também destacou as principais novidades em marketing, tecnologia e produtos para a rede franqueada se desenvolver e fortalecer o relacionamento com seus clientes.

“Foi um dia de muita conexão, propósito e inspiração que nos permitiu estreitar ainda mais o relacionamento com nossa rede franqueada. Compartilhamos conhecimento, boas práticas e celebramos mais um ciclo de parceria. Empresários que desejam ter um negócio próprio com o suporte de uma marca sólida, como a Prudential, encontram um mundo de oportunidades ao empreender com seguro de vida e oferecer segurança financeira e tranquilidade para as famílias brasileiras”, afirma o vice-presidente de Franquias e Treinamento da Prudential do Brasil, Humberto Madeira, que destaca a franquia como a porta de entrada do empreendedorismo estruturado no país.

Aprendizado e networking

O evento contou com uma palestra do Alexandre Slivnik, um dos maiores especialistas em criação e implantação de estratégias de encantamento de clientes no Brasil, como um dos destaques do dia. Durante a apresentação, Slivnik deu dicas e ofereceu ensinamentos para os franqueados aperfeiçoarem a relação com clientes.

Este ano, o Franchising Day também ampliou o número de arenas para troca de conhecimento e integração entre franqueados, totalizando seis espaços. Mais de 30 sessões aconteceram simultaneamente em formato de palestras curtas, além de debates sobre temas relacionados ao aprimoramento do negócio, como empreendedorismo, estratégia, marketing digital, tendências econômicas e inovação.

A Prudential está entre as melhores franquias do Brasil pelo quarto ano consecutivo e é considerada uma franquia 5 estrelas pela Pequenas Empresas & Grandes Negócios, além de ser reconhecida com o Selo de Excelência em Franchising da ABF.