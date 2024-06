Prudential Open: missão de proteção e bem-estar

EXCLUSIVO – Um dia de muito sol, atletas inspiradores e confraternização. Seguindo a sua missão de proteção, a Prudential do Brasil reuniu seus franqueados, colaboradores e parceiros de negócios para um torneio de tênis e beach tennis, em São Paulo. Este é o único evento para as pessoas que levam proteção para a sociedade. Traçando um paralelo, é preciso ter disciplina, resiliência e persistência, mostrando a importância da proteção.

“A nossa ligação com o esporte vem da ligação com o bem-estar dos nossos clientes, parceiros e colaboradores. Agora, a plataforma de bem-estar que tinha um foco no condicionamento físico, agora traz a parte mental e financeira. É o Fully, que irá atender a todo o nosso ecossistema”, explica Patrícia Freitas, CEO da seguradora e atleta de beach tennis.

O Fully é uma evolução do Vitality, que seguirá cuidando do bem-estar físico. A plataforma Fully segue a tendência de cuidados com a saúde mental e financeira. Todos os clientes da Prudential terão acesso.

Carlos Cortez, vice-presidente de Marketing da Prudential, conta que o Prudential Open é um evento único, de competição e confraternização. “Faz parte da iniciativa da seguradora com o tênis, um compromisso que começou há dois anos, com o patrocínio à Bia Haddad. Nesta segunda edição temos quase o dobro de participantes, além de outras iniciativas, como o apoio ao projeto social Instituto Patricia Medrado e ao Minas Tênis Clube”. É um compromisso com o esporte e com a prática esportiva.

Os cerca de 120 atletas das duas modalidades tiveram a oportunidade de conversar com grandes representantes do tênis brasileiro. Antes da competição, realizada em dois dias, os ex-tenistas Bruno Soares e Patricia Medrado, junto com a tenista Carol Meligeni, conversaram com os participantes sobre a sua experiência no esporte profissional.

A Prudential do Brasil encerrou o ano de 2023 com um faturamento recorde de aproximadamente R$ 5,4 bilhões, considerando as operações de Vida Individual e Vida em Grupo. O volume de prêmios emitidos atingiu R$ 4,9 bilhões no segmento individual, alta de 18% na comparação com o ano anterior.

O desempenho foi superior ao mercado e posicionou a Prudential em 4º lugar no ranking brasileiro do setor de seguros de pessoas com 8,7% de participação de mercado e ganho de + 0,7 p.p. comparado ao ano anterior, segundo dados da Superintendência Nacional de Seguros Privados (SUSEP). No segmento de Vida em Grupo, a companhia registrou uma alta expressiva nas emissões de prêmios respondendo por R$ 513 milhões no último exercício.

Kelly Lubiato