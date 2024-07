Novo Seguros: a primeira seguradora privada de veículos do ES

EXCLUSIVO – A Novo Seguros se destaca como a primeira seguradora privada de veículos regulamentada no Espírito Santo, autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) no final de 2023, durante a segunda edição do programa Sandbox.

A Novo Seguros entrou no mercado com a missão de oferecer serviços acessíveis e personalizados para atender às necessidades específicas dos segurados. A empresa busca ampliar o acesso ao seguro auto, especialmente para aqueles que ainda não possuem cobertura.

A companhia disponibiliza uma gama de coberturas para veículos, incluindo cobertura compreensiva (total); cobertura contra roubo, furto e perda total (PT), responsabilidade civil facultativa veicular (RCF-V), coberturas adicionais para vidros, faróis, lanternas, retrovisores, lataria e pintura, e proteção contra buracos.

Entre os diferenciais competitivos a ausência de análise de perfil do condutor, sem consulta ao SPC e Serasa, sem restrição por idade do veículo, assistência 24 horas em todo o território nacional

A estratégia de distribuição da Novo Seguros é exclusivamente através do canal corretor. O CEO Arthur Pessanha enfatiza a importância dessa parceria. “Reconhecemos a extrema importância dos corretores de seguros no setor, considerando-os nossos parceiros mais valiosos na comercialização”, afirma Pessanha.

Futuro e Expansão

Com o objetivo de aumentar a capilaridade do portfólio e ampliar a base de corretores, a Novo Seguros intensificou parcerias com assessorias de seguros. A empresa reafirma o compromisso em desenvolver estratégias de negócios em conjunto com seus parceiros de distribuição. Atualmente, a Novo Seguros já atende todo o Brasil, garantindo cobertura e assistência para clientes em todas as regiões do país.