EXCLUSIVO – A nstech, especialista em software para supply chain, anunciou recentemente o lançamento de duas novas plataformas digitais focadas em seguradoras e corretoras do segmento de transporte, a nsseg e nscorr. Georgio Dovas, CEO de Mercado Securitário na nstech, diz que as plataformas foram desenvolvidas para atender toda a jornada de seguro, integrando e conectando seguradoras, corretoras e segurados.

“Nossa plataforma é um ecossistema com inteligência artificial embarcada para quem busca mais resultados para os seus negócios, por meio de inovação, melhoria de gestão e eficiência, focado na desburocratização de processos manuais e onerosos nas operações de transporte”, afirmou.

As plataformas nsseg e nscorr são oferecidas como software como serviço (SaaS) e rodam na nuvem, eliminando barreiras tecnológicas e proporcionando uma gestão integrada e eficiente. “Ela desburocratiza porque elimina barreiras de tecnologia e o principal é proporcionar gestão integrada e eficiente para nossos clientes”, acrescentou.

Integração e Eficiência

Um dos principais diferenciais das novas plataformas é a capacidade de integração. “Hoje, quando olhamos para o mercado, ainda existem dores estruturais. Ter um sistema que consiga conectar as pontas e trazer resultados de gestão e inteligência, trabalhar com processos pouco digitalizados, reduzir despesas e proporcionar uma visão de jornada é fundamental”, destacou Dovas.

As plataformas também ajudam a resolver problemas comuns no setor de seguros de transporte, como a precificação inadequada, despesas operacionais elevadas e a falta de gestão centralizada das apólices e sinistros. “Consigo trazer um poder maior para a corretora para que ela consiga fazer processos eficientes de cotação, emitir mais rápido e trazer receita para o negócio”, explicou Dovas.

Tecnologia e Personalização

A tecnologia de inteligência artificial incorporada nas plataformas muda o jogo ao combinar o conhecimento do setor com uma plataforma tecnológica robusta. ” Você começa a usar o conhecimento embarcado do setor junto com uma plataforma de tecnologia, que contribui para que você não fique preocupado com a tecnologia e sim com o negócio,” comentou Dovas.

Além disso, as plataformas são modulares e podem ser personalizadas conforme a necessidade de cada empresa. “Mudamos o paradigma de ser um provedor de software para ser um parceiro. Essa é a grande disrupção do nsseg e nscorr”, afirmou Dovas.

As plataformas já estão em uso por 21 seguradoras que utilizam diversos módulos oferecidos. A modularidade permite que cada seguradora habilite os módulos conforme suas necessidades específicas, proporcionando uma experiência de uso personalizada e eficiente.

Segurança e Inovação

A segurança dos dados é uma prioridade para a nstech, que implementou quatro camadas de segurança para proteger as informações dos usuários. “Nenhuma tecnologia vai ser usada para prejudicar o cliente final. Temos protocolos de certificação para proteger o usuário da plataforma”, assegurou Dovas.

As novas soluções da nstech não só acompanham de ponta a ponta a jornada das corretoras e seguradoras, como também aumentam a eficiência e a receita dos clientes. “Juntas, as plataformas integram a transação de informações entre segurado, seguradora e corretora, gerando inteligência de dados e empoderando todas as personas envolvidas para que utilizem a tecnologia em prol do seu negócio, potencializando a performance e os retornos de resultado”, concluiu Dovas.