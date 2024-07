Apólice #299 – Especial Riscos Financeiros

A retomada dos investimentos em infraestrutura terá um grande impacto no seguro garantia. É o que apostam os especialistas com os quais conversamos para escrever esta edição especial de riscos financeiros. Hoje, o mercado de seguro garantia é dominado por apólices de garantia judicial, que cobrem as despesas com sentenças judiciais de diversas áreas do direito.

Esse tipo de apólices responde por 80% dos seguros garantia comercializados no mercado. Mas, esta já é uma commodity. O grande desafio está no desenho dos produtos de performance, que cobrem a execução e entrega de obras. Com a nova Lei das Licitações e as mudanças da circular 662 da Susep, esse produto deve ser impulsionado, principalmente com o aumento do percentual do seguro e novas cláusulas, como a da Step In.

Nos produtos financeiros de Responsabilidade Civil, existe a certeza de que a demanda vai crescer à medida que as demandas jurídicas e a conscientização sobre responsabilidade nos eventos aumentam. O D&O, por exemplo, passou por momentos difíceis e busca uma recuperação após episódios de grande impacto, como a Lava Jato e as Lojas Americanas.

Esta edição traz um caderno especial da Tokio Marine, mostrando a sua atuação no seguro garantia. A seguradora investiu em um evento exclusivo sobre o tema e mostra como as apólices integradas podem tornar a jornada do cliente mais fluida dentro da empresa, protegendo-o de forma completa. A companhia apresenta, além do seguro garantia, os riscos de engenharia e o RC Ambiental.

Realizamos a cobertura especial do evento Insurtech Brasil, com novidades sobre tecnologia para seguradoras, corretores e outros entes do mercado de seguros.

Boa leitura!