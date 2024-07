Mapfre lança novo fundo conservador voltado ao crédito privado

A Mapfre Investimentos, gestora de recursos do grupo segurador Mapfre, anuncia o lançamento do Mapfre Confianza, seu mais novo fundo de investimento de renda fixa e crédito privado, destinado a investidores que buscam uma opção de baixa volatilidade e retorno superior ao CDI.

O novo fundo foi estruturado para proporcionar acesso ao mercado de crédito privado de alta qualidade – os chamados ‘high grade’ – mantendo uma estratégia de investimento focada na preservação do capital. Com uma carteira que inicialmente inclui títulos de crédito bancário de baixo risco, o Mapfre Confianza foi idealizado para ser uma alternativa aos investimentos tradicionais de renda fixa, oferecendo alta liquidez com resgate disponível em D+0.

O diretor de gestão de recursos da Mapfre Investimentos, Carlos Eduardo Eichhorn, explica que o novo fundo atende à crescente demanda por produtos que buscam segurança com potencial de retorno diferenciado. “O Mapfre Confianza nasceu para atender à demanda de investidores que pretendem investir em uma carteira com mais crédito de alta qualidade, mas querem permanecer na renda fixa por conta da baixa volatilidade. Nossa estratégia se baseia na expertise de mais de duas décadas em gestão de ativos e no compromisso em oferecer soluções que se destacam no mercado”, explica o executivo.

Estratégia de gestão ativa

O fundo se destaca pela busca de retornos no mercado de crédito privado de alta qualidade, sendo o primeiro do portfólio da Mapfre Investimentos com esse foco específico. Ele mantém 80% da carteira em ativos de baixo risco do mercado doméstico ou sintetizados via derivativos e referenciados ao CDI, proporcionando uma abordagem de gestão ativa na alocação e no controle de riscos, com acompanhamento permanente das mudanças de cenários para ajustar estratégias e buscar oportunidades.

“Faremos uma gestão bastante dinâmica em relação às compras e vendas dos ativos aprovados por nossa equipe de análise. Cada emissor é analisado sempre com a visão de identificar as melhores alternativas de risco versus retorno disponíveis, além do acompanhamento da qualidade do emissor ao longo do tempo. Nosso objetivo é superar consistentemente o benchmark CDI, mantendo um perfil de risco adequado ao público-alvo do fundo”, destaca Eichhorn.

Com aplicação mínima inicial de apenas R$ 1, o novo fundo tem taxa de administração de 0,35% ao ano e não cobra taxa de performance sobre os rendimentos que superarem o CDI, o que o torna uma opção atrativa para investidores que buscam acessibilidade e transparência. O fundo já está disponível em algumas das principais plataformas de investimento do mercado.

Com mais de 20 anos na gestão de recursos, a Mapfre Investimentos gerencia atualmente um portfólio diversificado de fundos nos mais diversos segmentos como renda fixa, crédito privado, ações, cambial e títulos públicos, atendendo mais de 75 mil investidores em todo o Brasil, como pessoas físicas, fundos de pensão, empresas, além das próprias reservas técnicas da seguradora Mapfre. Atualmente, a asset administra mais de R$ 16 bilhões, sendo que em 2023 houve uma captação líquida da ordem de R$ 3,2 bilhões de recursos de terceiros.

“Somos uma gestora que se destaca pela sua capacidade de adaptação às necessidades do mercado e pelo compromisso em oferecer soluções de investimento que buscam segurança, rentabilidade e inovação. A criação desse fundo foi um pedido das próprias plataformas que trabalham conosco para atender a uma demanda reprimida dos investidores”, explica o responsável pela área de relações com investidores da Mapfre Investimentos, Ricardo Ventrilho.