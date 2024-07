A operadora digital de saúde Sami anuncia a chegada de Victor Moutinho, ex-iFood, como novo diretor comercial. Com experiência em empresas de bens de consumo e no ramo farmacêutico, ele liderou departamentos de marketing e vendas tanto na América Latina quanto na Europa. O executivo assumirá a responsabilidade de alavancar a estratégia de vendas de toda a healthtech, especialmente na frente de corretores e lançará a maior campanha de vendas da história do canal, com expectativa de premiar +2000 corretores no segundo semestre de 2024.

“Para escalar as vendas exponencialmente no canal de corretores, lançamos um forte programa de parceria, o Sami Venda+, que reforça nosso time de gestores de canal, redesenha comissões, traz novas ferramentas para melhorar a experiência de vendas e, como ponto alto, apresenta uma campanha de incentivo com mais de R$ 1 milhão em leads”, destaca Moutinho.

O executivo ressalta que os corretores são essenciais para os planos de saúde, e têm um papel crucial na educação e orientação dos clientes — ajudando-os a tomar decisões tendo total ciência sobre as opções existentes no mercado. Daí a importância de apostar em investimentos que façam sentido para a categoria. “Esses profissionais trazem um conhecimento das particularidades do consumidor final, o que nos permite personalizar nossas ofertas e melhorar continuamente nossos produtos”, conclui.