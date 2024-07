A Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) nomeou Fabiano Catran, diretor-executivo institucional e de cliente da Seguros Unimed, como representante da FenaSaúde no Conselho de Ética da CNSeg.

O executivo tem mais de 25 anos de experiência em questões legais e de compliance em seguradoras, mercado financeiro e telecomunicações, o executivo que está na Seguros Unimed há mais de oito anos, possui MBA na Fundação Dom Cabral, especialização em saúde pública pela Harvard Law School e Legal Law Master (LLM) em Direito Empresarial na IBMEC.

Catran também atua como diretor de Compliance e Riscos na InvestCoop Asset Management, gestora de recursos financeiros do Sistema Unimed, e é coordenador do curso de Gestão Jurídica em Saúde da Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge).

“É uma grande honra fazer parte do Conselho de Ética da CNSeg. Estou comprometido em contribuir com minha experiência para os desafios e decisões importantes que este colegiado enfrenta, visando sempre o fortalecimento e a ética no mercado de seguros no Brasil”, destaca o executivo.

O Conselho de Ética da CNSeg é um órgão colegiado com funções consultivas, deliberativas e sancionadoras, composto por representantes de diversas companhias que aderiram ao Código de Ética do Mercado de Seguros, além de personalidades reconhecidas por suas contribuições no desenvolvimento do setor segurador brasileiro.