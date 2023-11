CNseg publica a lista de finalistas do Prêmio de Inovação em seguros

Compartilhar no

Compartilhar no

Foram publicados na última quinta-feira (16), os 20 projetos finalistas da 12ª edição do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização, promovido pela CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras). Para consultar a lista dos classificados, acesse o link.

Por conta do recorde de inscrições neste ano, além das categorias de Produtos e Serviços, Processos e Tecnologia, Sustentabilidade e Comunicação, a organização decidiu premiar os projetos de destaque voltados para o setor de Capitalização. Com a ampliação do número de projetos premiados, o valor total de prêmios a serem entregues passou de R$ 220 mil para R$ 275 mil, sendo R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil para os 1º, 2º e 3º colocados, respectivamente.

Os projetos selecionados pela CNseg passarão por uma defesa oral antes da cerimônia de premiação, que será realizada no dia 30 de novembro, às 18h, no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro.

N.F.

Revista Apólice