A Zurich Seguros segue em ritmo acelerado de crescimento na Regional RJ/ES/N/NE, registrando, em 2024, um avanço de 7,5% nas vendas por meio dos corretores de seguros. Esse desempenho é fruto da estratégia de expansão geográfica, da diversificação do portfólio e do fortalecimento do relacionamento com os corretores, pilar fundamental para a companhia.

Entre os segmentos que mais se destacaram estão o Seguro de Responsabilidade Civil, que cresceu 38,5%, o Seguro Residencial, com avanço de 17,8%, o Seguro de Vida, com 15,4%, e o Auto Individual, que registrou crescimento de 14,1%. Além disso, a Gerência Regional N/NE apresentou um desempenho ainda mais expressivo, com um aumento de 8,3%, impulsionado pelo crescimento de 14,1% na Filial Salvador.

Com uma estratégia focada na capilarização e proximidade com os corretores, a Zurich ampliou sua presença territorial por meio da atuação de Gerentes Comerciais Mobile em cidades estratégicas como Belém (PA), Natal (RN), Fortaleza (CE), Vitória (ES), Volta Redonda (RJ) e Petrópolis (RJ). Dessa forma, a companhia fortalece seu compromisso de estar cada vez mais próxima dos parceiros de negócio, mesmo em localidades onde não possui filiais físicas.

“Executamos uma expansão geográfica estratégica, visando a entrada em novas regiões de interesse. Seguiremos elaborando ações regionais, encontros exclusivos para os corretores de seguros, além de iniciativas promocionais regionalizadas”, afirma Eduardo Fazio, Diretor Regional RJ/ES/N/NE da Zurich.

Para 2025, a companhia continuará investindo na ampliação da distribuição de seus produtos na região, reforçando sua base de corretores ativos e consolidando sua presença territorial. Uma das grandes novidades é a entrada da Filial Digital na Regional RJ/ES/N/NE, um novo subcanal de atendimento que oferecerá suporte personalizado e remoto aos corretores. A ideia é proporcionar maior agilidade no atendimento e na capacitação, com gerentes comerciais regionais exclusivos e dedicados.

“Agora, a Filial Digital está disponível para atender corretores em todo o Brasil, sempre com o compromisso de oferecer suporte eficiente, humanizado e alinhado às necessidades de cada parceiro”, destaca Fazio.

Essa expansão reafirma o compromisso da Zurich em estar presente onde os corretores atuam, promovendo um modelo inovador de atendimento que alia, personalização e proximidade. O sucesso da Filial Digital em outras regiões reforça o potencial da iniciativa para resultados expressivos também na Diretoria Regional RJ/ES/N/NE.

Para os corretores dessas regiões, a chegada da Filial Digital ao RJ, ES, Norte e Nordeste representa uma oportunidade de contar com ferramentas e suporte personalizado para ampliar seus negócios, garantindo agilidade e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo.

Perspectivas para 2025

A Zurich continuará apostando na expansão da sua presença no Estado do Rio de Janeiro, com foco na oferta de soluções corporativas. No Espírito Santo, Sul e Norte Fluminense e Serra Fluminense, o objetivo é fortalecer a frente do varejo. Para as regiões Norte e Nordeste, a companhia seguirá investindo na capacitação dos corretores, promovendo a entrada no segmento corporativo por meio de cross-selling na base de clientes e intensificando o atendimento por meio das filiais físicas, da filial digital e das assessorias.

Com esse movimento, a Zurich reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do mercado segurador e o crescimento conjunto com seus corretores parceiros, garantindo um futuro de ainda mais oportunidades e conquistas.

Além disso, a Zurich tem se destacado como pioneira no setor segurador ao oferecer soluções inovadoras com foco em sustentabilidade, incluindo a ampliação da oferta de seguros para carros elétricos e híbridos. Para Fazio, esse é um compromisso fundamental: “Continuaremos investindo na inovação contínua, focada no cliente e com viés da sustentabilidade, que tem sido o caminho que temos trilhado na companhia em todos os segmentos de negócios. Queremos ser agentes da mudança de hoje para o futuro brilhante que queremos construir e acreditamos que as seguradoras podem ser protagonistas dessa transformação”.