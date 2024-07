Tokio Marine une Assistência 24h nos seguros Auto e Patrimonial

Para aprimorar a jornada do cliente, a Tokio Marine faz a integração da Assistência 24h dos Seguros Automóvel e Patrimonial para todo território nacional. Em um movimento que faz parte do processo de transformação digital da companhia, o cliente consegue, por meio de uma nova aplicação – que conecta desde o WhatsApp, Superapp, Chat, Instagram, Messenger, entre outros canais de atendimento – abrir, acompanhar e cancelar uma assistência 24 horas – seja a solicitação de um guincho, eletricista, encanador, entre outras – de maneira totalmente digital, apenas com seu CPF ou CNPJ.

Anteriormente, existiam dois links distintos para abertura de chamados de assistência para seguros auto e patrimonial e, tanto para acompanhamento quanto para cancelamento da solicitação, era necessário que esse processo fosse realizado via 0800.

Essa solução foi pensada em otimizar a eficiência operacional e gerar agilidade e facilidade para os segurados. É o que destaca Adilson Lavrador, Diretor Executivo de Operações, Sinistros e Tecnologia. “Hoje mais de 40% das assistências são abertas de forma 100% digital. A iniciativa faz parte de uma série de ações que temos implementado para tornar a Companhia plenamente omnicanal, de modo que o cliente nos acesse de onde quiser e da forma que faça mais sentido para suas necessidades, otimizando também o trabalho da nossa equipe.”, explica.

De acordo com o Executivo, essa integração tem sido bem aceita entre os Segurados, que valorizam a transparência e o posicionamento a respeito de seu chamado, sendo constantemente atualizado. “Além disso, agora, nós conseguimos aprovar orçamentos de forma digital, trazendo mais celeridade também ao processo de reembolso dos nossos Clientes. Nós queremos, cada vez mais, aprimorar e ampliar essas iniciativas por meio do melhor uso da Inteligência Artificial Generativa – então, podem esperar novidades neste sentido nos próximos meses”, finaliza.