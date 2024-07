Capemisa apresenta oportunidades de negócios da capitalização

No café da manhã realizado na sede do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), no dia 17 de julho, especialistas da Capemisa Capitalização desvendaram as possibilidades de negócios com as modalidades de capitalização que a empresa tem como foco: a modalidade Incentivo, solução voltada para empresas e a modalidade Filantropia Premiável, onde além da pessoa concorrer a prêmios, ela estará ajudando uma instituição sem fins lucrativos.

“O evento com a Capemisa trouxe informações interessantes, apresentando os números da capitalização. Para se ter uma ideia do tamanho desse mercado, só em 2023 foram R$ 30 bilhões de arrecadação das capitalizadoras do país. E a Capemisa tem soluções para vários nichos, mostrando mais do que a capitalização tradicional e a de aluguel. O conteúdo da palestra foi muito agregador, abrindo novas portas para os corretores de seguros”, disse Sonia Marra, diretora adjunta de Seguros do CVG-RJ.

Para Vanusa Menezes, gerente comercial da Capemisa Capitalização, a importância de trazer o tema para o encontro no CVG-RJ foi não somente divulgar os produtos que a empresa tem foco, como estreitar o relacionamento com os corretores de seguros.

“Entendemos que nas carteiras desses corretores muitas vezes tem um varejista, uma empresa de assistência e eles entendendo que podem ser remunerados pela Capemisa com base nessas indicações, trazendo novos negócios, aumenta a nossa carteira de clientes e aproxima a Capemisa Capitalização da base de corretores do mercado. É mais uma fonte de captação do corretor, que soma a sua força com a nossa na prospecção de novos clientes”.

Ao que Anna Paula Nardi, gerente Atuarial e de Produtos da Capemisa Capitalização completa, “a parceria com o CVG-RJ é fundamental para mostrarmos os números do mercado, o potencial de crescimento, o que podemos oferecer de soluções e trazer os corretores para entender o produto, e que assim vejam que não é tão difícil prospectar capitalização”.

Já a gerente Comercial Marcia Moratti cuida especificamente da modalidade Filantropia Premiável, que tem dois pilares: proporcionar sorteios aos seus participantes e arrecadar fundos para entidades sem fins lucrativos.

“Essa é uma modalidade que tem crescido muito no mercado. A projeção é que até 2026 ela cresça mais de 2%. Temos mais de 17 entidades que são beneficiadas e já repassamos mais de R$ 500 milhões. É muito gratificante cuidar dessa modalidade que potencializa o terceiro setor. O CVG-RJ é um parceiro estratégico, porque está sempre capacitando e proporcionando o encontro entre a companhia e o canal de vendas, para cada vez mais ofertarmos produtos transparentes, sólidos e rentáveis ao mercado”, finaliza.