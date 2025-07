Inglês técnico se torna diferencial competitivo no setor de seguros

Um em cada quatro brasileiros está em busca de transição de carreira ou novos desafios profissionais, segundo a segunda edição da LinkedIn Workforce Report 2025. O levantamento ouviu mais de 2 mil profissionais no país e revelou que 40% desejam mudar de cargo ou empresa nos próximos seis meses, enquanto 22% têm interesse em novas funções dentro da organização em que já atuam.

A tendência reforça a importância da qualificação profissional em áreas estratégicas. No setor de seguros e resseguros, o domínio do inglês técnico tem se destacado como diferencial competitivo, principalmente em um ambiente cada vez mais conectado internacionalmente.

Para atender a essa demanda, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) está com matrículas abertas para o curso English for Insurance Professionals. A capacitação é voltada a profissionais de seguros, resseguros, corretagem e áreas correlatas que buscam ampliar vocabulário e ganhar fluência em situações reais de trabalho, como reuniões, apresentações e trocas de e-mails com parceiros internacionais.

O curso é oferecido em dois níveis – Intermediate e Upper Intermediate –, ambos com carga horária de 32 horas, aulas ao vivo e abordagem prática adaptada ao cotidiano do setor. A turma de nível Intermediate terá início em 19 de agosto, enquanto a Upper Intermediate começa no dia 21 do mesmo mês.

Mais informações sobre valores, formas de pagamento e estrutura do curso estão disponíveis no site da ENS.

N.G.