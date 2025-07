Corretores destacam Clube+Saúde em planos Bradesco

Além da assistência oferecida pela rede médico-hospitalar credenciada e dos programas de cuidado com a saúde, os corretores de planos da Bradesco Saúde têm utilizado um recurso adicional como diferencial em suas estratégias de venda: o Clube+Saúde, plataforma que reúne ofertas exclusivas em diversos produtos e serviços.

A iniciativa disponibiliza mais de 500 ofertas para compras online ou em estabelecimentos físicos parceiros em todo o Brasil, com ênfase nas categorias de saúde e bem-estar. Entre os benefícios destacados estão:

Até 85% de desconto em medicamentos de marca e genéricos;

de desconto em medicamentos de marca e genéricos; Até 25% em SPAs, academias, óticas, produtos de beleza e suplementos;

em SPAs, academias, óticas, produtos de beleza e suplementos; Até 25% em clínicas de vacinas;

em clínicas de vacinas; 15% em alimentação saudável.

Além das ofertas que contribuem diretamente para manter o estilo de vida saudável, os beneficiários também têm acesso a condições especiais em diversos outros segmentos, como gastronomia, viagens, serviços de assistência, educação, vestuário, lazer e entretenimento.

“As pessoas estão cada vez mais conscientes sobre o autocuidado, o que reflete na demanda crescente por produtos e serviços com foco em saúde e bem-estar. Com o Clube+Saúde, conseguimos proporcionar uma experiência ainda mais completa ao beneficiário, de forma complementar aos nossos programas de prevenção e promoção da saúde, contribuindo de forma integral para a conquista de uma vida saudável”, comenta Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde.

Segundo dados da operadora, a maioria dos usuários ativos do Clube+Saúde são mulheres, com idade entre 18 e 34 anos. As categorias mais buscadas incluem farmácias e laboratórios.

O acesso à plataforma pode ser feito pelo site clubemais.bradescosaude.com.br ou por meio do aplicativo. Os usuários podem buscar ofertas por categoria, nome do parceiro ou ordem alfabética, e utilizá-las com cupons ou cashback, de forma simples e digital.