Com bom desempenho em várias linhas de negócios em 2024, a Zurich Seguros registrou crescimento de 31% no D&O (sigla em inglês para “Directors and Officers), seguro que protege o patrimônio de executivos em caso de litigio, alcançando 17,6% de marketshare em 2024 e se consolidando como uma das líderes no setor, com mais de R$ 200 milhões em prêmios.

Bastante demandado no segmento corporativo por oferecer proteção ao patrimônio de executivos, o seguro D&O cobre os custos judiciais ou administrativos, além de eventuais indenizações, por decisões de diretores, administradores, conselheiros e gerentes de empresas que causarem danos a terceiros.

Marck Sá, superintendente de Linhas Financeiras da Zurich Seguros, avalia que o resultado é bastante positivo. “Ainda que estivéssemos enfrentando um mercado altamente competitivo, com capacidade abundante e queda de taxas, avançamos ainda mais nesse mercado e chegamos bem próximos à liderança”, explica o executivo.

Segundo ele, além da aquisição de grandes contas, esse resultado pode ser atribuído ao excelente relacionamento com clientes, corretores e parceiros. “Atualmente, nosso índice de retenção é superior a 85%. Esse índice é ainda mais relevante se considerarmos o ambiente altamente competitivo que temos enfrentado neste segmento”, afirma Marck.

No portfólio de produtos de linhas financeiras, a Zurich Seguros também dispõe do E&O ou Responsabilidade Civil Profissional (que repara danos causados a terceiros no exercício profissional do segurado), direcionado a diversas categorias profissionais, além do seguro cibernético, o Zurich Cyber Solutions. Considerando os três produtos, o crescimento foi de cerca de 18% ao longo de 2024, puxado sobretudo pelo D&O.

“A oferta de produtos de qualidade e o tratamento diferenciado aos clientes, com suporte sempre atento e próximo do nosso time de engenharia de riscos, são fatores essenciais para a fidelização dos segurados e são o motivo principal para os resultados positivos que alcançamos nos produtos de linhas financeiras neste último ano”, defende Marck.

Novo cotador deve impulsionar oferta para médios negócios

Para estimular a venda de dois desses seguros, ampliar a carteira de D&O e E&O, Marck Sá informou que a companhia está estreando um novo cotador online.

“A ideia foi trazer aos corretores uma plataforma mais friendly use e aderente ao mercado. Incorporamos diversas melhorias que foram sugeridas pelos próprios corretores. Além da atualização de termos e condições dos produtos de nosso portfólio, a plataforma proporcionará emissão mais rápida na ponta, além de condições para pagamento facilitado”, diz.

Marck adianta que o novo cotador trará outros benefícios aos corretores, como flexibilidade para aplicação de descontos, ajustes de preços e outros. “O melhor é que tudo isso pode ser acessado com poucos cliques, possibilitando a rápida emissão de apólice”.

O executivo também ressalta que as melhorias foram pensadas como uma evolução da jornada dos corretores e dos clientes junto à Zurich, sobretudo visando o médio mercado – o superintendente ressaltou que a oferta de produtos e serviços voltados às pequenas e médias empresas fazem parte do plano de expansão e diversificação da seguradora para a carteira de seguros de seguros corporativos.

“Sem dúvidas, o novo cotador também vem com esse objetivo. Ter uma ferramenta como esta na ponta facilita e flexibiliza a oferta, além de aumentar o controle das apólices pelos corretores, contribuindo para uma oferta maior de soluções e oportunidades para pequenas e médias empresas”, finaliza o executivo.