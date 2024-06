O CEO da Seguradora ALM, Alexandre Dominguez, vai estar presente na Missão Empresarial Brasil Estados Unidos, entre os dias 23 e 28 de junho. Combinando expertise e credibilidade para potencializar os negócios brasileiros e ampliar o networking no mercado estadunidense, o conteúdo, o benchmarking, e a conexão, em uma oportunidade de se conectar com empresas do mundo inteiro.

A Missão BR-US é uma imersão presencial de seis dias nos Estados Unidos, para a Select USA e Nova York. A missão tem como objetivo conectar lideranças e empresários de negócios brasileiros, que desejam internacionalizar e investir nos EUA, a líderes e especialistas inseridos no mercado americano.

Como parte do objetivo da Missão BR-US, a delegação Amcham contará com uma imersão no Select USA 2024 Investment Summit, reunindo empresas de todo o mundo buscando oportunidade de conhecer mais sobre o mercado dos Estados Unidos, entender as facilidades de ingresso no país e as possibilidades de conexões em nível global com executivos de todos os cantos do mundo.

“Estar presente em uma agenda promovida pela Amcham nos Estados Unidos com a oportunidade de participar de painéis, discussões e visitas a empresas que agregam no país, será uma experiência única de ampliar o relacionamento com grandes executivos e empresários, com visões estratégicas que agregam para o ambiente corporativo. Vai ser excelente manter o contato com players que atuam no mercado americano”, concluiu Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM.