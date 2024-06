Conheça as vencedoras do Prêmio Sou Segura 2023/2024

Em cerimônia realizada no auditório da Sompo Seguros, em São Paulo, foram anunciadas, nesta quinta-feira (20 de junho), as vencedoras do “Prêmio Sou Segura 2023/2024”, que visa reconhecer as mulheres que se destacam no mercado de seguros, seu protagonismo na busca por um mundo cada vez mais justo e com mais equidade; e as empresas e lideranças que melhor desenvolvem a cultura de equidade de gênero e promovem o empoderamento de mulheres no setor.

Mais de duas mil pessoas escolheram os destaques em votação direta nas redes sócias da Sou Segura.

O “Prêmio Sou Segura” contou com três grupos concorrentes: Pequenas empresas (01 a 99 colaboradores); Médias empresas (100 a 999 colaboradores); e Grandes empresas (acima de 1.000 colaboradores).

No total, foram seis categorias: Walk The Talk; Foco Nela; Conteúdo Base De Tudo; Eles Na Conversa; RRR – Reconhecer, Redistribuir E Remunerar; e Diversidade em Ação.

Participaram do Prêmio as empresas patrocinadoras da entidade, que atenderam aos critérios do regulamento e cumpriram rigorosamente a legislação brasileira que rege o mercado. Nesta edição, houve ainda a premiação especial “Mulher Destaque”, também dividida em pequenas, médias e grandes empresas.

As concorrentes foram indicadas pelas empresas participantes, respeitando a regra de não indicar integrantes da Diretoria ou do Conselho da Sou Segura.

A cerimônia foi apresentada pela Diretora de Comunicação da Sou Segura, Solange Guimarães, que destacou a relevância da premiação. “Estamos aqui para brindar e celebrar. Homenagear empresas e pessoas que se destacam quando o tema é diversidade e equidade de gênero. É uma cerimônia intensa e empoderada”, enfatizou.

Em seguida, a presidente da Sou Segura, Liliana Caldeira, saudou a plateia, frisando ser, para ela, “um privilégio” reconhecer o trabalho árduo e comprometido das empresas que foram premiadas por suas ações em prol da equidade de gênero. “Como sabemos, a equidade de gênero não é apenas uma questão de justiça social; é um imperativo moral e uma necessidade para o progresso de nossa sociedade. Ao promover a igualdade de oportunidades, estamos construindo um mundo mais justo, respeitoso e inclusivo para todos”, pontuou.

Liliana Caldeira ressaltou ainda que todas as empresas premiadas “demonstraram coragem e liderança” ao adotarem políticas e práticas que garantem a igualdade salarial, a representatividade em cargos de liderança e o respeito mútuo entre todos os colaboradores. “Elas não apenas falam sobre equidade, mas também vivenciam a equidade diariamente e seus esforços não apenas beneficiam seus colaboradores, mas também inspiram outras organizações a seguirem o mesmo caminho. Que este prêmio siga sendo um incentivo para continuarmos avançando sempre”, sublinhou a presidente da Sou Segura.

Conheça as vencedoras:

MULHER DESTAQUE. (Direcionada para mulheres empoderadas, que lutam pela equidade de gênero no mundo corporativo. Os nomes foram indicados pelas empresas participantes do prêmio e passaram pelo crivo da nossa consultoria externa e da diretoria da Sou Segura, que avaliou o histórico de cada uma das candidatas e, por fim, houve o voto popular nas redes sociais da Sou Segura).

PEQUENAS EMPRESAS – Cristina Domingues

MÉDIAS EMPRESAS – Roberta Caravieri

GRANDES EMPRESAS – Adriana Heideker

WALK THE TALK (destinada à empresa que se destaca por colocar em prática suas políticas de inclusão e possui o melhor percentual de mulheres em cargos de liderança)

PEQUENAS EMPRESAS – Way Reguladora de Sinistros

MÉDIAS EMPRESAS – Chubb

GRANDES EMPRESAS – Zurich

FOCO NELA (destaca a empresa que, de forma genuína, investe suas ações e capacitações focadas nas Mulheres, onde reconhecemos treinamentos, mentorias, e tantos outros benefícios para estimular o potencial de cada mulher e para aumentar o número de mulheres na liderança).

PEQUENAS EMPRESAS – Inter Risk Services

MÉDIAS EMPRESAS – Sompo

GRANDES EMPRESAS – Mattos Filho

RRR – RECONHECER, REDISTRIBUIR E REMUNERAR (Destinada às empresas que tiveram uma estratégia completa de equidade ao longo do período analisado).

PEQUENAS EMPRESAS – C Josias & Ferrer Advogados Associados.

MEDIAS EMPRESAS – Generali

GRANDES EMPRESAS – AON

CEO MAIS INCLUSIVA/O (Nomes indicados pelas ações que cada empresa praticou e comprovou ao longo do ano de 2023. Em caso de empate, o comitê julgador desempatou, considerando as respostas dadas no questionário quantitativo e qualitativo desta Premiação).

PEQUENAS EMPRESAS – Cátia Muller da Way Reguladora de Sinistros.

MÉDIAS EMPRESAS – Alfredo Lalia da Sompo

GRANDES EMPRESAS – Edson Franco da Zurich

CONTEÚDO BASE DE TUDO (Reconhece as empresas que mais investem na sensibilização e conscientização sobre diversidade no cotidiano da organização, além de também investir na capacitação das suas executivas, para a cada dia, tenhamos mais mulheres em um plano de sucessão).

MÉDIAS EMPRESAS – AXA

GRANDES EMPRESAS – Tokio Marine

ELES NA CONVERSA (Destaca as empresas que estimulam a participação masculina em temas relacionados a gênero, como paternidade participativa e licença paternidade estendida, fim do assédio moral e sexual contra as mulheres e tantos outros temas conectados ao empoderamento feminino).

MÉDIAS EMPRESAS – Chalfin, Goldberg, Vainboim Advogados

GRANDES EMPRESAS – Marsh

DIVERSIDADE EM AÇÃO (A categoria mais nova do Prêmio reconhece a empresa que demonstra excelência na inclusão de mulheres destacando os melhores números de mulheres com deficiência em cargos de base, média e alta liderança).

Vencedora – Porto