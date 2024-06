A Omni1, joint venture entre o Grupo Wiz Co e o Grupo Omni, ampliou a faixa de idade de veículos para a oferta do serviço de certificação com garantia. A parceria da Gestauto junto à Omni1 gerou adaptações favoráveis para uma maior aderência e abrangência dos clientes de financiamento da Omni, tendendo ainda mais às necessidades do cliente final e particularidades do segmento de atuação de veículos usados.



O Serviço de Certificação com Garantia prevê a cobertura de danos no motor e no câmbio do automóvel. A solução é viabilizada especialmente junto aos lojistas automotivos parceiros. Segundo o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CPDC), todas as agências, concessionárias e pessoas físicas que têm como atividade fim a comercialização de veículos são obrigadas a dar uma garantia de procedência aos seus produtos de, no mínimo, 90 dias. O produto da Omni1 em parceria com a Gestauto abrange a garantia por 12 meses após contratação.



“Ao abranger veículos mais antigos, passamos a atingir 66% dos veículos leves financiados pela Omni, sendo que com o limite anterior, era de 31%. Oferecer a opção do serviço de certificação com garantia ajuda tanto no reparo do veículo como na mitigação da inadimplência, uma vez que, em caso de sinistro, sem a Garantia Mecânica o cliente terá que arcar com despesas tanto do reparo quanto das prestações”, explica Paulo Cesar da Silva.

A solução é oferecida assim que o cliente compra um automóvel usado, no ato do financiamento. Se adquirido, o valor do serviço de certificação com garantia é 100% financiado ao cliente, facilitando a aquisição, pois poderá pagar junto com a prestação do veículo adquirido com parcela acessível, o que auxilia no pagamento. O preço é calculado na contratação e leva em consideração se o veículo é importado ou nacional, o tipo de combustível, quilometragem e ano de fabricação.