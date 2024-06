A AXA no Brasil anuncia a campanha Venda Premiada AXA. Com foco nos seguros E&O e RC Geral, mais do que incentivo às vendas, a ideia também é reforçar o lançamento da plataforma digital dos produtos.

“No 1º semestre, lançamos as plataformas digitais do RC Geral e do E&O. Além de tornar a jornada de contratação mais prática e ágil, a novidade também está em linha com o fortalecimento do nosso investimento em digitalização e automação de processos e produtos, tornando a jornada de compra cada vez mais simples, o que nos possibilita ampliar a base de corretores com quem trabalhamos”, destaca Danielle Fagaraz, Diretora Comercial Digital e Marketing da AXA no Brasil.

Com duração até 12 de julho, a campanha irá distribuir vouchers para corretores de acordo com a seguinte mecânica:

Para cada R$ 15 mil em vendas do seguro E&O, a corretora ganha um voucher de R$ 100 (limitado a 10 vouchers por corretora).

Para cada R$ 50 mil em vendas do seguro RC Geral, a corretora recebe um voucher de R$ 250 (limitado a 8 vouchers por corretora).

A campanha é aberta a corretores das categorias White, Red, Blue, Premium e Exclusive do programa Top Club da AXA. O regulamento completo está no Portal do Corretor.