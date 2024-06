A Swiss Re Corporate Solutions anuncia que Guilherme Perondi Neto será o Diretor Presidente da companhia, a partir de 1 de julho de 2024. O executivo é o sucessor de Angelo Colombo, que acumulava o cargo de CEO do Brasil e da América Latina desde 2019.

Colombo continuará como CEO da América Latina para a Swiss Re Corporate Solutions, com foco no desenvolvimento da região.

Perondi, que recentemente ocupava o cargo de Vice-Presidente Executivo para o Brasil, está na empresa há sete anos e suas contribuições têm sido cruciais para as operações no país. Em sua nova função, ele será responsável por gerenciar a estratégia, o desenvolvimento e o desempenho da Swiss Re Corporate Solutions no Brasil, Joint venture com o Grupo Bradesco Seguros, reportando-se a Colombo.

Com quase duas décadas de experiência no setor de seguros na América Latina, Perondi possui uma vasta experiência no setor e um profundo conhecimento da dinâmica do mercado, dos requisitos regulatórios e das necessidades dos clientes. Antes da nomeação, Guilherme assumiu diversos cargos na empresa, entre eles o de Diretor Regional de Clientes e Distribuição para a América Latina, Diretor da Bradesco Business Division e Diretor Comercial, Gerente de Distribuição e Vice-Presidente Executivo para o Brasil.

A mudança trará maior foco às operações no Brasil e na América Latina, fortalecerá a joint venture com a Bradesco Seguros e ajudará a alcançar as ambições de crescimento da companhia. “Guilherme traz uma vasta experiência para o cargo, tem um forte perfil no mercado de seguros local e está extremamente familiarizado com o modelo de negócios da nossa empresa e com nossas equipes. Ele participou da jornada da nossa joint venture desde o início e teve um papel fundamental na construção desse canal”, disse Colombo.

A Joint Venture com a Bradesco Seguros dobrou de tamanho entre 2019-2023, atingindo R$ 1,4 bilhão em prêmios emitidos. “Combinar a expertise global da Swiss Re à força da marca Bradesco, com um extenso portfólio e conhecimento local, ajudará a continuar o crescimento sustentável que vimos até agora”, disse Ney Dias, Diretor Presidente da Bradesco Seguros. “Guilherme está conosco desde o início da parceria e conhece nossa Joint Venture com profundidade. Sua nomeação como Head Brasil reforça o compromisso da Swiss Re com o país.”

Sobre Guilherme Perondi

Guilherme Perondi tem quase 30 anos de experiência profissional, sendo 16 dedicados ao setor de seguros. Entre 2008 e 2015, ocupou posições de liderança como Vice-Presidente da Allianz Global Corporate & Specialty South America, CEO da Euler Hermes Brasil (atual Allianz Trade) e Deputy CEO da Lockton Brasil, corretora de seguros. Formado em Relações Internacionais pela PUC-SP, possui MBA Executivo pelo IBMEC Business School, pós-graduação em Transformação Digital pela FIA-USP e Mestrado em Gestão Estratégica pela Universidad Europea del Atlântico.