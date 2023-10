MDRT busca brasileiros especialistas em seguro de vida

O Brasil, com seu potencial de crescimento na área de seguros, está na mira da Million Dollar Round Table (Mesa Redonda do Milhão de Dólares), associação internacional que reúne profissionais de sucesso em seguro de vida. No início de outubro, o presidente da MDRT Brasil, Felipe Sousa, participou de uma reunião da associação em Chicago, nos Estados Unidos, com o objetivo de fortalecer os laços entre os países da América Latina e Central e estabelecer novas diretrizes de atuação.

“Na reunião, foi apontado o foco em crescer todo o bloco latino americano na associação, em especial o número de participantes no Brasil, por ser um dos países mais importantes do mundo para a associação”, explica Sousa. “Definimos como estratégia aumentar o número de MDRT Companies brasileiras e assim levar mais membros ao MDRT”, completa.

Segundo o presidente brasileiro, por conta desse incentivo, atualmente não há custos para seguradoras do Brasil se tornarem MDRT Companies. Ele também lembra que essa condição de participação por empresa visa as seguradoras, no caso de corretoras de seguros os profissionais são individualmente beneficiados com as inciativas de qualificação.

“A perspectiva é de que corretores ou agentes se candidatem a participar da associação, para assim qualificar o nosso mercado. A MDRT trará em breve ao mercado latino americano a MDRT Academy, que desenvolve corretores para atuarem com mais preparação e estratégia no seguro de vida e planejamento financeiro”, aponta.

N.F.

Revista Apólice