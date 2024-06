Centro Cultural Capemisa Social é aberto no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro ganhou um novo espaço de memória institucional da Capemisa para atividades culturais. Foi inaugurado o Centro Cultural Capemisa Social, o espaço está localizado no Centro do Rio de Janeiro, e o objetivo principal é levar arte e conhecimento como forma de inclusão social.

Na inauguração estiveram presentes a presidente da Capemisa Social, Janete Figueiredo, o Presidente do Conselho de Administração da Capemisa Holding, Laerte Lacerda, o Presidente da CAPEMISA Holding, Jorge Andrade, a Presidente do Lar Fabiano de Cristo, Regina Oliveira e o Presidente do FUCAP, Renato Maia, além de colaboradores e amigos. O Centro Cultural Capemisa Social vai funcionar no Centro do Rio de Janeiro com o objetivo de levar arte e conhecimento como forma de inclusão social.

No local, a população tem acesso a momentos importantes da fundação e história do Lar Fabiano de Cristo e da Capemisa. São expostas várias peças, fotos, publicações (livros e revistas), referências históricas e memorabílias, como a mesa de trabalho de Jaime Rolemberg, o fundador.

Para o presidente da Capemisa Holding, Jorge Andrade, o Centro Cultural é mais um reconhecimento do legado deixado pela obra de Jaime Rolemberg, que criou o Lar Fabiano de Cristo, convocando os primeiros colaboradores e traçando as diretrizes fundamentais ao seu funcionamento. “Ao longo dos anos, nosso Grupo cresceu e, com ele, as atividades que exercemos se tornaram mais amplas e relevantes na luta contra a desigualdade social e busca de melhores condições de vida para os coparticipantes desse grandioso trabalho social”, explica.

A presidente da Capemisa Social, Janete Figueiredo, disse estar emocionada com mais um sonho realizado. “Aqui temos as histórias de quem viveu e construiu a obra de Fabiano de Cristo e da Capemisa. Nosso objetivo é valorizar a memória institucional e promover ações de arte e cultura como instrumentos para a inclusão social. Abrir nosso espaço para novos artistas e realizar exposições itinerantes, saraus, sempre de portas abertas a todos os interessados”, explica.

O Centro Cultural Capemisa Social está localizado Av. Marechal Floriano, 19, Loja, no Centro do Rio. Com entrada gratuita, pode ser visitado das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.