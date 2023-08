Capemisa Seguradora completa 63 anos com receita recorde

A Capemisa Seguradora chegou aos 63 anos com mais de 17 milhões de vidas seguradas. Todo esse movimento gerou prêmios diretos de R$ 74 milhões, no primeiro semestre de 2023, com alta de 14% de evolução de seguros desde 2015 nos comparativos anuais, R$ 118 e R$ 135 milhões, respectivamente. Em relação ao pagamento de benefícios, foram pagos mais 70 milhões no 1º semestre de 2023, para manutenção da estabilidade de famílias dos segurados. Com um modelo de gestão orientada para resultados, obteve no primeiro semestre, lucro líquido de R$ 43 milhões e reflete o otimismo para um crescimento sólido e sustentável ao longo dos próximos anos.

“Focamos nos pilares dos 3 C’s: Colaboradores, Corretores e Clientes. Queremos ser um exemplo de práticas corporativas diversificadas para todo o mercado. Por isso, nos orgulhamos de atender milhares de pessoas em todo o país, em um tempo médio de espera de 3 segundos e 7 minutos para a solução da solicitação, nos contatos diretos, e com pagamento de 91% dos sinistros em até 3 dias. Isso acontece porque temos uma equipe interna de mais de 450 pessoas que trabalham em sintonia e com a parceria de profissionais que são fundamentais para nos ajudar a disseminar a cultura securitária: os Corretores de Seguros”, explica o presidente da companhia, Jorge Andrade.

A empresa estimula a criatividade, inovação e a capacitação dos funcionários. É certificada como uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo a consultoria Great Place to Work (GPTW).

Especialista em Seguros para os Pequenos e Médios Empreendedores (PME’s), a seguradora investe em tecnologia para otimizar seus processos de interação: A Central do Corretor, o Meu Portal Capemisa, a Comunicação de Sinistro e atendimento pelo Whatsapp tornam as relações mais dinâmicas e produtivas, gerando negócios e promovendo uma comunicação eficiente.

Em junho, a empresa também lançou a assistente virtual Elisa, direcionada aos três públicos. É mais uma ferramenta para otimizar contatos e auxiliará nas informações sobre a atualização de dados de contato, download de documentos (extrato de plano, boletos e informe de rendimentos), consultas de informações dos produtos contratados e opções de avisos e acompanhamentos de sinistros.

Uma história que segue focada no social

Criada para apoiar a obra social Lar Fabiano de Cristo, a companhia preserva seu propósito de colaboração para a sociedade. O Lar possui mais de 43 unidades espalhadas pelo Brasil com a missão de desenvolver proteção social e educação transformadora, oferecendo atendimento social focado na família, em crianças, jovens e idosos que vivem em vulnerabilidade social. Neste ano, mais de 20 mil pessoas foram assistidas pela instituição até junho de 2023.

Capemisa Capitalização também comemora 12 anos

As comemorações pelos bons resultados também se repetem na Capemisa Capitalização. A empresa completou 12 anos, em 3 de agosto de 2023, do início de suas operações com R$ 501 milhões de receita no 1º semestre de 2023. Também na comparação desde 2015, a alta acumulada ano a ano chega a mais de 33.377%: R$ 3 milhões frente R$ 1,07 bilhão, respectivamente. O lucro neste primeiro semestre alcançou R$ 6,4 milhões.

“Estamos orgulhosos em poder anunciar também o repasse dos valores dos resgates cedidos pelos Clientes de R$ 169 milhões, para instituições de apoio social através dos nossos títulos da modalidade Filantropia Premiável, até junho. Desde 2019, esse repasse cresceu 341% na comparação ano a ano e, em 2023, não será diferente. Temos ações desta modalidade em todo o Brasil, ajudando diversas entidades como: Pestalozzi, APAE, Hospital do Amor, entre outras. Além disso, com o pagamento das premiações de sorteios, injetamos 162 milhões na economia do país, somente no 1º semestre de 2023”, explica Andrade.

Com um plano de negócios também focado no crescimento da modalidade Incentivo, a Capemisa Capitalização fechou o 1º semestre de 2023 com aumento de receita de 40,39%. Foram mais de R$ 20,7 milhões que envolveram parcerias bem-sucedidas, com grandes seguradoras, empresas varejistas, bens de consumo, entre outras. A empresa tem sido cada vez mais procurada por outras marcas que desejam ampliar vendas e impulsionar resultados por meio de promoções.

Todos esses resultados demonstram que o plano estratégico de investir fortemente em tecnologia vem rendendo bons negócios e ampliação de parcerias. Um exemplo é o CAP Negócios, o Portal de Negócios com parceiros e clientes, que conferiu mais rapidez na resolução de demandas dos premiados com inteligência artificial para análise de documentos e pagamentos e uso de contas digitais que puderam agregar brasileiros “desbancarizados” ao sistema da Capitalização.

N.F.

Revista Apólice