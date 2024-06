Se você é cliente da Allianz Seguros e fã de Eric Clapton, temos uma novidade: a companhia sorteará 20 (vinte) pares de ingressos, setor cadeira inferior, para a apresentação do guitarrista, cantor e compositor de rock e blues britânico, que se apresenta no dia 29 de setembro de 2024, no Allianz Parque.

As inscrições para a promoção “Bora pro Show Allianz” vão até o dia 1º de agosto e serão válidas para os clientes que possuem apólices ativas e vigentes, durante o período de participação da promoção, da Allianz Seguros nos produtos de Acidentes Pessoais Individual, Agrícola Cultivo, Agrícola Equipamentos, Automóvel, Caminhão, Empresa PME, Moto, Riscos Diversos Equipamentos, Residência e Vida Individual. Os segurados devem realizar a inscrição no site da promoção e cadastrar a apólice do seguro Allianz do qual é cliente. Cada segurado receberá um número da sorte por apólice cadastrada. Ou seja, se você é cliente da Allianz em mais de uma apólice de seguro, as suas chances de ser sorteado aumentam, ficando limitado a 3 (três) números da sorte para cada tipo de produto participante. O sorteio será realizado no dia 3 de agosto. Consulte aqui o regulamento.

Eric Clapton no Brasil

Após 13 anos desde a sua última passagem pelo país, o celebrado guitarrista retorna com a sua turnê mundial comemorativa de 60 anos de carreira. O artista vem para a realização de shows em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2011, Eric Clapton fez dois shows no Rio de Janeiro, uma apresentação em São Paulo e outra em Porto Alegre. Anteriormente, o músico já havia estado no Brasil em 1990 e em 2001.