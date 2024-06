ENS firma parceria para capacitar profissionais de mútuas

Em uma colaboração inédita, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) e Força Associativa Nacional (FAN) formalizaram parceria para qualificação de profissionais que atuam no segmento de Mutualismo. A assinatura do acordo aconteceu no dia 4 de junho, na Matriz da ENS, no Centro do Rio de Janeiro (RJ).

Na ocasião, representaram a ENS o presidente Lucas Vergilio, o consultor de Projetos Especiais, Augusto Cardoso, e o assessor da Presidência, Marcelo Rocha. Pela FAN, estiveram presentes o presidente Cauby Morais e o advogado Gabriel Borges.

A iniciativa surge em antecipação à regulamentação das mútuas no Brasil, que, após aprovação no Congresso Nacional para exercício da atividade, passarão a operar de forma regulamentada no País.

Momento crucial

A ENS já está desenvolvendo um programa exclusivo chamado Certificação Avançada em Gestão de Mutualismo e Operadoras. A proposta é oferecer capacitação especializada aos colaboradores diretos e indiretos, e prestadores de serviços dessas empresas, em um momento crucial para o mercado brasileiro de seguros, preparando-os para os desafios e oportunidades do setor.

O presidente da ENS, Lucas Vergilio, ressaltou que a parceria será benéfica para todo o segmento. “Nossa Escola dará uma valiosa contribuição para que a FAN possa participar da evolução do nosso mercado, estando ainda mais preparada para atender às demandas específicas do setor de mutualismo”, afirmou.

Vergilio ratificou o compromisso da Escola em proporcionar uma experiência educacional de excelência, preparando os profissionais por meio de programas de altíssimo nível e com docentes renomados no meio acadêmico.

Para o presidente da FAN, Cauby Morais, a colaboração abrirá novas portas para o mercado de mutualismo. “Estamos entusiasmados em trabalhar com a ENS para oferecer cursos que atendam às necessidades específicas das administradoras de grupos mutualistas. Essa parceria reforça nosso compromisso com a excelência no setor de seguros”, destacou.

Mercado pujante e em expansão

O consultor de Projetos Especiais da ENS, Augusto Cardoso, lembrou que o mutualismo, até então não regulamentado no Brasil, passará em breve por essa importante transformação. “A ideia é que o mercado de mutualismo esteja alinhando aos padrões internacionais. E, para isso, a ENS mais uma vez se antecipa, ao promover a profissionalização de um segmento que movimenta milhões de dólares em diversos países”, salientou.

Um dos autores do livro “As Mútuas no Mercado de Seguros”, lançado no final do ano passado pela ENS, Cardoso também comentou o crescimento das mútuas globalmente. “De acordo com a Federação Internacional de Cooperativas e Mútuas de Seguros (ICMIF), com base nos dados de 5.100 entidades distribuídas por 73 países, as receitas dessas empresas totalizaram, em 2021, US$ 1,4 trilhão, é um número absolutamente grandioso”.

O setor de mútuas no Brasil também está ganhando destaque, segundo o executivo da ENS, impulsionado principalmente pela crescente demanda por securitização.

“Com a regulamentação iminente o segmento terá um crescimento expressivo nos próximos anos, representando uma oportunidade única para os profissionais se prepararem para as mudanças e aproveitarem as novas oportunidades que surgirão. Enquanto em países em desenvolvimento as mútuas representam cerca de 27% do mercado, no Brasil, esse número é de 5%, ou seja, há um enorme espaço para expansão”, concluiu.

A ENS lançará a Certificação Avançada em Gestão de Mutualismo e Operadoras no segundo semestre deste ano, em breve novos detalhes serão divulgados.