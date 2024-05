Demanda por seguro automóvel se recupera e cresce 33% em abril

A demanda do mercado brasileiro de seguros de automóveis registrou, em abril, um crescimento 33,42%, na comparação com o mesmo mês de 2023. Este foi o melhor resultado do ano, até o momento, e indica recuperação do setor após a queda de março. Os dados são do Índice Neurotech de Demanda por Seguros (INDS), que mede mensalmente o comportamento e o volume das consultas na plataforma da Neurotech. Já na comparação com o mês anterior, março de 2024, o crescimento foi de 13%.

Por região do país, todas apresentaram recuperação, sendo a mais significativa na região Norte, que registrou um crescimento de 41,65% na comparação anual. Nordeste (+37,79%), Centro-Oeste (+33,71%), Sudeste (+32,45%) e Sul (+29,04%) completam o ranking.

O balanço divulgado pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) também reforça o bom momento do setor automotivo. Segundo a entidade, o número de emplacamentos de automóveis e veículos comerciais leves cresceu 37,17% em abril, comparado ao mesmo período do ano passado. Já em relação a março de 2024, o crescimento foi de 18,24%.

Daniel Gusson, head comercial de Seguros da Neurotech, pondera, entretanto, que o mês de abril ainda não abrange as consequências da tragédia no Rio Grande do Sul, que vão impactar as perspectivas para o setor. “Ainda é cedo para estimarmos o tamanho do impacto, mas esperamos que haja uma retração da demanda por seguros auto já nos próximos meses”, afirma.

Demanda por idade

De acordo com o INDS, no comparativo entre abril de 2024 e abril de 2023, a demanda por seguros foi maior entre condutores com idades entre 25 e 39 anos, que cresceu 32,99%. Já entre os condutores com 60 anos ou mais, tradicionalmente os mais cautelosos, o acréscimo foi parecido (32,82%). As faixas etárias de 18 a 25 anos (+24,57%) e 40 a 59 anos (+30,74%) também apresentaram boa procura em abril.

