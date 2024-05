A SulAmérica anunciou, em parceria com o Ministério da Cultura, um espetáculo aberto, no dia 26 de maio, a partir das 13h, em frente ao shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista. Carlinhos Brown se juntará à tradicional Orquestra de Ouro Preto para uma apresentação com grandes sucessos da música brasileira.

O multi-instrumentista, conhecido por sua energia contagiante e capacidade de unir diferentes estilos musicais, prepara um repertório exclusivo com a Orquestra de Ouro Preto, sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo, que exibe a tradição mineira na avenida mais famosa da capital.

A SulAmérica fará do evento mais uma oportunidade para ajudar a população do Rio Grande do Sul, que sofre com as fortes chuvas que atingiram o estado. Junto com a ONG Ação da Cidadania, a companhia disponibilizou um QR Code para doações por PIX para insumos e mantimentos aos gaúchos. A companhia, junto à Rede D’Or, já realizou doações de insumos médicos e cestas básicas, além de disponibilizar, por meio do número 0800-892-5000, teleconsultas e psicólogos gratuitos às pessoas afetadas pela tragédia.

Este evento, aberto ao público e de acesso gratuito, é uma oportunidade única para os paulistanos desfrutarem de música de alta qualidade no coração da cidade. O espetáculo, que oficializa a parceria entre SulAmérica e Orquestra Ouro Preto em 2024, faz parte de uma programação com três espetáculos, todos eles com artistas convidados As próximas edições ocorrerão no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. A agenda reforça o compromisso da SulAmérica com a cultura brasileira.

“Para nós, é motivo de celebração reunir um dos maiores artistas do país e a consagrada Orquestra Ouro Preto no coração de São Paulo e fazer desse momento uma forma de ajuda ao Rio Grande do Sul. Dar esse presente para a comunidade paulistana, símbolo da nossa cultura e nossa brasilidade, é a nossa forma de ampliar cada vez mais o acesso à cultura no nosso país”, disse Simone Cesena, diretora de Marketing da SulAmérica.

N.F.

Revista Apólice