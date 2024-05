Maio Amarelo: Seguro automóvel garante proteção e tranquilidade

Em 2023, o Brasil registrou cerca de 632.149 acidentes de trânsito. Segundo dados do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito do Ministério dos Transportes, esse número mostra que houve uma queda de 39,41%, em comparação com o ano anterior, quando 1.043.473 foram contabilizados. Apesar da diminuição de ocorrências, o total ainda é alto e preocupa os especialistas. Pensando nisso, no mês de maio é realizada a campanha Maio Amarelo, que visa conscientizar a população para cuidados na direção de veículos, reduzir incidentes de trânsito e evitar mais vítimas.

Todo motorista está sujeito a se envolver em algum incidente no trânsito, seja uma batida por desatenção ou até mesmo por problemas no veículo. Acidentes de qualquer tipo podem causar danos materiais e altos custos. Uma opção para evitar sustos e garantir a integridade desse bem que representa alto investimento é a contratação de seguros. O seguro automóvel oferece proteção contra roubo ou furto e a danos causados por incêndio acidental, colisão, queda de objeto sobre o veículo, inundação, além de danos em consequência de acidentes aos pneus ou à pintura.

Alessandra Monteiro, diretora Técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás, aponta que com a contratação do serviço, a pessoa fica amparada financeiramente caso ocorra alguma eventualidade. “Mesmo sem contratempos, o cliente terá tranquilidade garantida com a assistência completa, sempre que necessário”, afirma. “Além disso, um dos grandes diferenciais do produto é a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa. Nesse caso, a seguradora paga a indenização se o motorista segurado for responsável por um acidente que cause danos materiais ou corporais a terceiros”.

Roubos e furtos

Segundo o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 houve um crescimento de 8% no número de roubos e furtos a veículos no Brasil, em comparação com 2021. O documento também aponta que o furto é a principal modalidade criminal de subtração de veículos no país. “E por isso, a contratação de seguro auto é a melhor forma de evitar sustos e sufocos inesperados”, afirma Alessandra. “Além disso, o produto oferece assistência 24 horas para os segurados e permite que os clientes personalizem as apólices de acordo com as suas necessidades”.

