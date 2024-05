Prudential do Brasil premia corretoras durante convenção em Las Vegas 

A Prudential do Brasil reconheceu cerca as 500 empresas da sua rede franqueada que mais se destacaram na comercialização do seguro de vida, em 2023, durante a 25ª edição da President´s Trophy Convention (PTC), realizada em maio, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento reuniu cerca de 1.200 participantes no hotel Aria Casino & Resort, incluindo os representantes das corretoras franqueadas, seus funcionários, parceiros de negócios e familiares, além dos executivos da companhia.

Durante a convenção, a seguradora premiou três franquias campeãs, representadas pelos responsáveis técnicos: Eduardo Brasil (master franquia A – ESB Corretora de Seguros de Vida), Danilo Moreno (master franquia B – Kona Corretora de Seguros de Vida) e Gabriel Catunda (corretora franqueada Life Planner – Catunda Coverage Corretora de Seguros de Vida).

“É sempre emocionante reconhecer e celebrar o incrível trabalho de nossa rede de franquias. Com essa grande convenção, queremos expressar nossa gratidão às corretoras franqueadas que não apenas alcançaram, mas superaram expectativas na comercialização de seguros de vida, na manutenção das apólices e na expansão da nossa rede. Graças ao comprometimento dos nossos parceiros, o último ano foi histórico, com recordes operacionais e financeiros. Comemoramos para festejar os resultados e fortalecer essa parceria de sucesso por muitos e muitos anos”, diz o vice-presidente de Negócios Life Planner e CMO da Prudential do Brasil, Rodrigo Prosdocimi.

O evento contou com cerimônias de premiação e a entrega de peças de reconhecimento e troféus para as franquias qualificadas, além de outros momentos de celebração e relacionamento com a rede. A programação especial contou com uma palestra do atleta de canoagem Fernando Fernandes, falando sobre propósito e a importância do seguro de vida. Para fechar com “chave de ouro”, um show exclusivo da banda Jota Quest na festa de encerramento. A próxima convenção já foi anunciada. A experiência PTC 2025 será realizada na cidade de Orlando, no complexo da Universal Studios, também nos Estados Unidos.

