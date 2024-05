Allianz realiza nova capacitação sobre seguro de vida em São Paulo

O seguro de vida vem alcançando, cada vez mais, a sociedade, que utiliza a solução, sobretudo, como um instrumento para o seu planejamento financeiro e familiar. Pensando em levar cada vez mais esse conhecimento adiante, a Allianz Seguros promoveu mais uma edição do programa +CAPAZ Vida, desta vez na capital paulista. Realizado no dia 28 de maio, o evento reuniu aproximadamente 430 corretores, que ocuparam a capacidade máxima do Teatro Renaissance e tiveram a oportunidade de acompanhar uma apresentação detalhada com dicas de consultoria e aprimoramento dos seus negócios.

Estiveram presentes Karine Barros, diretora executiva Comercial da Allianz Seguros; Eric Lundgren, diretor executivo de Vida; Saulo Gabriel, superintendente de Produtos; e Flavio Rewa, diretor Comercial Regional São Paulo Capital. Assim como nos demais treinamentos com foco no seguro de Vida, Rogério Araújo, da TGL Consultoria, realizou a apresentação aos corretores sobre como os profissionais podem impulsionar as suas vendas.

“A grande missão da Allianz é trazer oportunidade para os corretores e o Vida é um produto muito nobre e importante para a proteção da sociedade. Queremos aprimorar a formação dos nossos parceiros como consultores que resguardam os seus clientes e asseguram essa tranquilidade familiar”, disse Flavio Rewa.

Karine Barros, por sua vez, comentou sobre a importância da presença de Rogério Araújo no evento. “O Rogério tem nos trazido uma visão totalmente diferente sobre o papel dos corretores na oferta do seguro de Vida para os seus segurados. Existe um olhar muito especial sobre essa venda. É a capacidade do produto em suportar os sonhos, o patrimônio e o amor do cliente para com a sua família”, pontuou.

Rogério Araújo, que vem acompanhando a Allianz nos encontros com os corretores em várias regiões do Brasil, comentou sobre o dever do setor em proteger e em cuidar da sociedade brasileira. “O seguro de Vida é capaz de fazer uma transformação no mercado enriquecendo a nossa economia. Por conta disso, temos muita responsabilidade em proteger os segurados e toda a sua família.”

Oferta personalizada

Recentemente, a seguradora lançou uma oferta personalizada no seguro de Vida e, com isso, passou a oferecer uma solução sob medida, com opções de coberturas, valores e assistências para que cada cliente escolha aquelas que mais se adequam a sua necessidade. A oferta personalizada se une às soluções “Simplificado”, “Básico”, “Essencial”, “Plus”, “Master” e “Exclusivo” já existentes no portfólio da empresa.

“Acabamos de lançar essa novidade muito interessante no mercado, com alterações do portfólio do Vida Individual, que é a possiblidade de criar uma solução personalizada para a necessidade do cliente. Isso faz com que o corretor possa atender clientes com diversos perfis, sonhos e famílias”, enfatizou Karine Barros.

Até o final do primeiro semestre, a Allianz promoverá, em todo o Brasil, outros treinamentos do Alliadoz +CAPAZ voltados à carteira de Vida e suas inovações para o mercado de seguros, estreitando a confiança na formação dos seus parceiros de negócios.

N.F.

Revista Apólice