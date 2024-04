Com aumento de casos de câncer no Brasil, seguro de vida demonstra sua importância

EXCLUSIVO – Segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), estima-se que cerca de 700 mil casos novos de câncer ocorrerão por ano no Brasil até 2025, sendo as regiões sul e sudeste as que concentram cerca de 70% da incidência dos novos casos. Entre a população brasileira, o câncer de pele não melanoma é o mais recorrente, representando 30% dos casos.

O seguro de vida pode ser um parceiro muito importante no momento do diagnóstico da doença. Garantindo a proteção financeira do segurado e sua família, o produto oferece coberturas e assistências capazes de compensar uma eventual perda temporária de renda ou fazer frente a alguma despesa inesperada durante o tratamento de câncer. A apólice cobre casos de morte acidental ou natural e também de invalidez provocada por doenças graves.

Thiago Levy

“Contar com um seguro de vida durante o tratamento de uma doença grave é de extrema importância, pois essa proteção oferecida pode ser crucial para auxiliar no custeio dos tratamentos, garantindo que os impactos financeiros não recaiam inteiramente sobre a família do paciente. Neste caso, a pessoa pode dar entrada no seu pedido de benefício logo após o diagnóstico de câncer. Portanto, ter um seguro de vida durante o enfrentamento desta doença não só oferece segurança financeira, mas também tranquilidade emocional em momentos desafiadores de saúde”, afirma Thiago Levy, Head de produtos WinSocial, startup que faz parte da MAG Seguros.

De acordo com Levy, a empresa registrou um aumento significativo na procura pelo seguro de vida, com destaque para a cobertura de doenças graves. “No ano passado, registramos um aumento de 30% nas vendas desse tipo de cobertura. Atualmente, essa cobertura é a líder em vendas mensais entre os produtos individuais que oferecemos”. O executivo conta que o Grupo MAG conta com diferenciais nos produtos voltados para doenças graves, como o pagamento parcial para o câncer desde o estágio inicial da doença, sem considerar a necessidade de prazo de sobrevivência após o diagnóstico.

Bernardo Castello

Em 2023, a Bradesco Vida e Previdência registrou crescimento de 7,5% na arrecadação de seguros de vida e acidentes pessoais. Bernardo Castello, diretor da companhia, destaca o desempenho no Estado de São Paulo, onde as vendas cresceram 17,9% no ano passado, frente a 11,7% da média do mercado. “Vale ressaltar, ainda, o expressivo aumento da procura pela modalidade de Doenças Graves no mercado como um todo, cuja arrecadação alcançou R$ 1,9 bilhão em 2023, registrando crescimento de 11,5% frente ao ano anterior, segundo a Fenaprevi, com base em dados da Susep”.

Castello reforça que o aumento de casos de câncer no Brasil é uma questão que afeta todos os setores de atividade e a sociedade de modo geral. Por isso, deve haver um esforço conjunto e coordenado para reforçar as medidas de prevenção e diagnóstico precoce da doença. “Do ponto de vista especificamente do setor de seguros, faz parte do nosso trabalho monitorar e antecipar tendências, visando desenvolver produtos e soluções que, de um lado, atendam plenamente às necessidades de proteção dos nossos segurados e, de outro, estejam alinhados com a sustentabilidade do nosso negócio”.

Carlos Cortez

Estar protegido por um seguro de vida traz ao segurado sentimentos de tranquilidade e segurança no planejamento financeiro, além de maiores níveis de conforto, alívio e proteção, como mostrou a pesquisa encomendada pela Prudential à FGV no ano passado. A Prudential registrou em 2023 um crescimento de 18% na emissão de prêmios em seguro de pessoas, que inclui produtos como o seguro de vida individual, o seguro de vida em grupo e as coberturas para acidentes pessoais e doenças graves. Ano passado a seguradora pagou R$ 643 milhões em benefícios, sendo 41% em vida.

“Nosso propósito é estar ao lado dos nossos clientes e apoiar suas famílias nos momentos mais desafiadores, cumprindo nossa missão de pagar benefícios. Estamos constantemente atentos ao mercado para desenvolver novos produtos, coberturas e assistências que atendam as necessidades de nossos atuais e futuros segurados. Fomentamos o planejamento financeiro por meio do seguro de vida e apoiamos as famílias que desejam se preparar para o futuro”, diz Carlos Cortez, vice-presidente de Marketing e Clientes da Prudential do Brasil.

Luciana Bastos

Na Icatu, em 2023 foi registrado recorde de R$ 4,2 bilhões em prêmios retidos em seguro de vida, evolução de 21% em relação a 2022. Luciana Bastos, diretora de Produtos de Vida da empresa, afirma que a grande função do seguro é a proteção contra os impactos dos riscos sociais, garantindo aos familiares e ao segurado um legado para dias difíceis. “O aumento dos diagnósticos de doenças, como o câncer, impulsiona o mercado de seguros a oferecer coberturas mais abrangentes e inovadoras, adaptadas às necessidades dos segurados. Essa tendência também leva a uma mudança no comportamento do consumidor, com uma busca mais aprofundada por seguros e proteções utilizáveis durante a vida”.

Luciana ressalta que é dever do setor quebrar a barreira de que o seguro é algo complicado, engessado e distante da realidade das famílias brasileiras. “Queremos ser um veículo que leva conhecimento e informação de qualidade sobre longevidade aos nossos clientes, em uma atuação firme e conjunta com os nossos parceiros e corretores”.

Nicole Fraga

Revista Apólice