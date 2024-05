Inscrições para o Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar estão abertas

A principal premiação do País voltada a trabalhos acadêmicos com foco no setor de saúde suplementar anunciou a abertura de inscrições para o Prêmio de 2024. O IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar) lançou nesta terça-feira (28/5), a 14ª edição do Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar. As inscrições são gratuitas e estão abertas para submissão de artigos científicos (publicados ou com aceite para publicação) e trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação (especialização, MBA, mestrado ou doutorado).

Lembrando que os trabalhos devem ser direcionados para uma das três categorias: Economia, Direito e Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão de Saúde. Além do reconhecimento junto ao setor de saúde suplementar, os inscritos concorrem a R$ 15 mil para os 1º colocados e R$ 10 mil para os 2º colocados em cada categoria.

A iniciativa do IESS é focada no incentivo à pesquisa e se consolidou nesse segmento no período de mais de dez anos, resultando em centenas de estudos avaliados e imensas contribuições incorporadas às rotinas das operadoras do sistema.

De acordo com o superintendente executivo do IESS, José Cechin, este ano, a temática do prêmio será focada em ESG e os impactos das mudanças climáticas no sistema. “O nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento e inovação da saúde suplementar. E o Prêmio IESS desempenha um papel importante em relação ao incentivo à pesquisa, bem como abertura de espaço e participação do meio acadêmico”, pontua.

Inscrições

As inscrições para o 14º Prêmio IESS de Produção Científica em Saúde Suplementar são gratuitas e vão até 16 de outubro. Cada candidato pode inscrever apenas um trabalho. Acesse o link e, em seguida, clique em Prêmio IESS e tenha acesso ao regulamento e inscreva-se.

N.F.

