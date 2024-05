Icatu anuncia novas categorias e metas regionalizadas em campanha de incentivo

A Icatu Seguros anunciou atualizações na Campanha Antônio Carlos de Almeida Braga, principal premiação nacional de incentivo para corretores da companhia. Entre as principais novidades da edição de 2024, está a inclusão da categoria Vida PME na campanha e categorias separadas no Vida Individual para assessores de investimentos e corretores. Além disso, a campanha passa a contar com metas regionalizadas, com o objetivo de valorizar as particularidades de cada regional.

Na campanha, os melhores do ranking serão definidos com base nos resultados das vendas dos produtos participantes – de todas as linhas de negócio da Icatu (Vida, Previdência e Capitalização) – realizadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024. Outra novidade anunciada pela companhia é que, em 2025, os premiados receberão uma viagem diferenciada com direito a um acompanhante para a charmosa Paris, na França, para vivenciar a “Cidade Luz” de um jeito único.

O Super Campeão Nacional, reconhecimento criado em 2023 para destacar o primeiro lugar geral de cada categoria, se mantém em 2024 com benefícios exclusivos e um troféu especial.

“A campanha Antonio Carlos de Almeida Braga é sempre um marco no nosso ano. É um momento de celebração e reconhecimento àqueles que estão juntos com a Icatu e compartilham do mesmo propósito: tornar a proteção e o planejamento financeiro acessíveis a todos os brasileiros. Neste ano, trazemos novidades para deixar a campanha ainda mais especial. Convidamos todos a participar e vivenciar esta experiência única com a gente. Cada detalhe está sendo planejado para que seja uma Paris exclusiva, diferente dos roteiros tradicionais”, afirma Alexandre Vilardi, vice-presidente Corporativo da Icatu Seguros.

Rota das Vendas 2024

Também está no ar, até 30 de junho de 2024, a 1° fase da Rota das Vendas 2024, campanha aceleradora onde os corretores traçam um caminho para suas metas, com produção válida nas linhas de Seguros de Vida Individual e coberturas de Risco de Previdência. Durante a campanha, quanto mais o corretor vender, mais ele acumulará pontos para resgatar prêmios, que poderão ser escolhidos por meio do marketplace disponível na Plataforma de Campanhas da Icatu Seguros.

Para saber mais detalhes sobre as campanhas, basta acompanhar os canais oficiais da Icatu para seus corretores parceiros, como a newsletter semanal IcatuNews e o Instagram @Comunicatu.

